華視金選劇場《寸尺》再傳喜訊，榮獲美國獨立電影獎(The IndieFEST Film Awards)的優異獎(Award of Merit)的肯定，共獲得電影劇情片(Film Feature)、男主角(Actor: Leading)、女主角(Actress: Leading)及劇本寫作獎4項獎。

李千那獲知得獎消息既興奮也意外，「最開心的是峻爸拿獎，因為從金鐘開始，我就希望峻爸能得獎，跟他對戲的時候都覺得獎項非他莫屬」。聽到廖峻拿獎讓她感動到喜極而泣。廖峻聽聞得獎後表示，感謝華視跟製作單位的用心，對他來說就是把演藝事業當作是一種藝術，也是一種生活，謙虛說：「得不得獎無所謂，忠於自己的工作是應該的，好好做就對了。」

回憶《寸尺》中最難忘的一場戲，李千那表示是一場她和渣男分手後，回家想讓劇中的爸爸廖峻放心自己的工作和感情，看到爸爸趴在桌上，原以為他只是睡著，最後發現爸爸已經走了的橋段。她表示，這個情緒轉折是有難度的詮釋，「很感謝峻爸，他就是有個魔力，全身上下都是戲，只要看到他就會給予力量，不用特別去想就有情緒出來。」廖峻也最難忘這場戲，表示導演透過劇中他趴臥著握住裁縫剪刀的手，以及李千那哭著流淚的畫面，讓觀眾去聯想劇中角色的離去，讓他印象深刻。

李千那表示，廖峻和導演讓她非常有安全感，完全不用擔心情緒跟台語發音的問題，在他們身上學習到很多。未來還有想挑戰什麼角色？李千那表示，每個角色都是挑戰，不管是多重人格、談情說愛，甚至是武打、歌舞劇都是她想挑戰的，「希望導演們都能想到我」。今年年初曾因病住院的廖峻已演出戲劇，「不能脫離社會太久。」表示目前持續每週去2、3次醫院做職能復健及做針灸治療，身體狀況逐漸康復中。

製作人辛夷表示，這部戲的靈感來於自己的故事，當初在整理父親的遺物，打開父親的衣櫥看著不同時期穿的西裝湧出回憶，覺得西裝對於男人來說具有特殊意義，決定要用西裝來說一段男人的故事，看著父親在衣櫥留下的西裝也成為劇中李千那演出感人的一幕，希望能以獎項當做他們最好的耶誕禮物。李千那演出的《守著陽光守著你》也於華視每週一至週四晚間9點播出。

李千那及廖峻。華視提供

(中時 )