長榮航空文字機器人「EVA」上線為旅客服務。（長榮航空提供）

星宇航空將於明年1月23日開航，日前開賣造成大轟動，已讓其他航空公司感受到壓力。面對星宇來勢洶洶，長榮航空也非省油的燈，新近啟用文字客服機器人「EVA」優化乘客體驗服務，便埋有攻防的心機。在被問到「會怕星宇嗎？」這問題，AI機器人也有妙答，令人留下深刻印象。

長榮航空指出，文字客服機器人與公司後台系統充分整合，由AI智能客服為第一線面對旅客，旅客發問後立即提供資料，並提供訂位票務、班機到離時刻、特殊需求、官網及App購票諮詢、行李額度諮詢、基本機場運務...等近500項知識查詢，讓旅客可以用更直覺、彈性與自主的提問方式，查詢各類服務。

為測試這項文字客服功能，《數位時代》實測發現，智慧客服都能給出相對應的資訊。舉例來說，問「2020有哪些新航點？」會跳出航線圖介紹連結；再詢問：「機上有香檳嗎？」則會有簡單文字說明回覆，再配上相關連結。有趣的是，詢問客服機器人：「會害怕星宇航空開航嗎？」智慧客服竟然也有答案，會直接跳出長榮簡介、獲獎頁面，較勁意味不言而喻。

長榮航空指出，EVA第1階段先於官網及APP提供繁體中文服務，未來將視成效及需求，逐步提供其他社群通訊軟體管道及不同語言版本。

(中時電子報)