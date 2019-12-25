2020台北新車大展即將於28日正式登場，各大車商包括歐系進口車品牌精銳盡出，以新世代能源車與各式旗艦車款全數到位，美系的Ford以「美式真實力」主軸串連，日韓系品牌以最新車款登台，齊力搶攻農曆春節前的旺季商機。

國際富豪汽車打造北歐氛圍的VOLVO展區，將發表20年式小改款的VOLVO XC90，加上全新上市的跑格房車與旅行車款The New Volvo S60/V60。另，規劃新世代能源科技Plug-in Hybrid Electric插電式複合動力特區，以20年式XC60 T8 Polestar為主角，首次登台亮相，也為VOLVO新能源動力宣言拉開序幕。

德系車Audi將以休旅新星The new Audi Q3，在新車大展首度登台。全新大改款Audi Q3，匯集新世代休旅家族設計語彙與最新車載科技於一身，彰顯個性化。品牌旗艦運動休旅Audi Q8，科技新貴Audi A4、都會潮流掀背Audi A1與全球熱銷的純電休旅Audie-tron等也將同步現身於Audi展區。

德系品牌Volkswagen，在今年德國IAA法蘭克福車展發表全新品牌廠徽、設計語彙和聲音識別，展現全新品牌格局；台灣福斯汽車同步啟動New Volkswagen相關計畫，並且於2020世界新車大展正式發表，成為Volkswagen除了中國市場外，亞洲國家首發。

近來知名度強升的SKODA展區特別安排Scala、Superb改款新車搶先預展，現場並特別商借蟬聯WRC2世界越野賽冠軍五連霸的FabiaR5空運來台展出，搭配SKODA旗下重要車款一同在車展大放異彩。

美系的Ford以「美式真實力」主軸前進2020新車大展，打造重現美國66號公路城鎮經典風貌，並展出絕無僅有的FordExplorer Police Interceptor Utility美式特警車。另，歐洲性能鋼砲NewFord Focus ST首波預售量發布一周內已售罄，將於本屆車展現身。

日系SUBARU旗下熱銷休旅Forester，坐擁國內四輪驅動休旅車市場銷售冠軍，今年與前SUBARU全球先進設計總監小林正彥合作，打造更具運動化及時尚跑格的Forester GT Edition全新車款，這款亞太專屬的最新力作，將首度現身台灣，並斥資重金打造SUBARU最新的AR尖端科技賞車、以及獲得原廠奧援所展示的Forestere-Boxer解剖原型車亮相。

SsangYong台灣總代理永嘉雙龍汽車，將於2020世界新車大展期間(12月28日~1月5日)，由國內首度登場的全新改款《TIVOLI》跨界都會休旅領軍全新陣容，包含搶先亮相的全新2020年式品牌越野旗艦雙生車款《REXTON》豪華7人座越野休旅和《REXTONSPORTS》豪華越野皮卡，以及甫奪2019亞洲越野拉力賽分組冠軍的比賽車款《REXTON SPORTS》AXCR拉力賽事版等車款。

(時報資訊)