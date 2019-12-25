晶華國際酒店集團（2707）持續強化館內餐飲「食」力，再斥資5千萬元、歷時近2個月大幅翻新館內ROBIN’S餐廳，為2002年來17年來最大幅度改裝。董事總經理吳偉正表示，ROBIN’S重新開幕試營運2周以來表現完全達成預期，目標明年業績成長10％。

原名Steak House的ROBIN’S餐廳屹立市場30年，為目前台灣5星級飯店最老字號牛排館，上次大幅裝修已是2002年更名ROBIN’S的17年前。因應酒店明年開幕30周年慶，此次斥資5千萬元將牛排屋、鐵板燒同步「換裝變臉」，歷時2個月後於今日正式開幕。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，ROBIN’S此次由合作多年的日籍空間設計大師橋本夕紀夫操刀改裝，從廚房內場到外場動線均全數調整，117坪空間規畫130席座位，較先前增加16席，除了既有的4間包廂外，並新闢2間可依需求調整的半開放式包廂。

晶華此次改裝台北晶華館內ROBIN'S餐廳，將最為人稱道的沙拉吧及甜點吧，以「展演平台」概念分別獨立、重新打造動線。（晶華提供／記者林資傑台北傳真）

ROBIN’S此次改裝強化佳釀佐餐服務、新設酒吧吧檯設置，以凸顯直火炭烤廚房能見度。最為人稱道的沙拉吧及甜點吧，也以「展演平台」概念重新打造動線，除採用在地小農食材、升級餐檯提供食材，也增添主廚現做甜點空間，強化餐點多元性。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，ROBIN’S立足市場30年，過去每年貢獻1.2～1.3億元業績。此次改裝有變、也有不變，透過強化空間動線及菜色品項、並增加16個座位。重新開幕試營運2周以來業績已完全達成預期，目標明年業績成長10％。

晶華8月斥資2千萬元、耗時1個月改裝台北晶華館內「晶華軒」，由原先的川粵料理重新定位為專注提供經典粵菜，10月再斥資5千萬元改裝ROBIN’S牛排屋及鐵板燒，歷時近2個月後重新開幕。為避免消費者訂位混淆，亦順勢將牛排屋及鐵板燒訂位專線分開。

吳偉正表示，受晶華軒、ROBIN’S餐廳接連停業改裝影響，台北晶華今年餐飲營收較去年減少約1000萬元，若不計停業改裝影響，餐飲營收實為增加4000～4500萬元。隨著ROBIN’S重新迎賓，館內餐廳已全數完成改裝，作為迎接明年30周年的首部鉅獻。

(時報資訊)