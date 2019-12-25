農委會今天表示，日前驗出一款來自越南的豬肉罐頭為非洲豬瘟病毒核酸陽性，意即該罐頭使用感染非洲豬瘟病毒的豬隻所製，專家認為，非洲豬瘟病毒在經高溫高壓製作後雖然不具傳染力，但用病死豬製成的食品，本來就不應該讓人食用，相關單位應立即要求業者將同一批號的產品下架回收。

食藥署指出，截至目前為止該款罐頭共回收529罐，已於11日通知業者下架，並自17日起禁止輸入越南的肉類罐頭製品。

豬肉專家、台灣大學名譽教授賴秀穗表示，該款越南罐頭驗出非洲豬肉病毒核酸陽性，代表該產品是用感染非洲豬瘟的病豬所製成，雖然罐頭經高溫蒸煮可殺死病毒，但DNA仍相當穩定，無法完全被高溫破壞，才會驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性。

賴秀穗表示，研判該產品是在越南爆發非洲豬瘟後，仍有業者使用到病豬當作原料所致，一般來說經高溫蒸煮後，要再傳染非洲豬瘟病毒的機率非常低，幾乎可說是沒有，但站在道德的角度，本來就不應該讓人吃到由病豬所做成的產品，因此應該要將相同批號的罐頭全數下架。

賴秀穗強調，食用上沒有問題，因此民眾無須過度擔憂，但是香腸、臘肉等醃製肉品，因未經高溫蒸煮，所以仍有感染非洲豬瘟病毒的風險，他指出印尼、菲律賓等未與大陸連接的疫區，就是因旅客攜帶相關食品，經廚餘系統後才讓養豬場感染，提醒民眾需特別注意。

(中時 )