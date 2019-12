姚子羚(左起)、胡定欣、李施嬅、胡杏兒、胡蓓蔚一字排開超養眼。(圖/翻攝自胡蓓蔚IG)

香港演藝圈閨密團「胡說八道會」成員胡杏兒、胡定欣、胡蓓蔚、李施嬅、姚子羚,日前一起到馬爾地夫度假,她們也頻繁在社群曝光旅遊美照,24日平安夜,胡蓓蔚PO出5人火辣泳裝照慶祝,個個身材好到爆,讓網友看了都驚呼連連。

胡蓓蔚開心PO文「Merry Hot Christmas」,並曬出5人合體的火辣泳裝照,其中「視后」胡定欣最為性感,穿著點點比基尼的她,雪乳快包不住,另外,胡杏兒辣露側乳,連老公李乘德都來留言大讚「OMG so hot, so sexy, so pretty. My wife」。

而令人驚豔的是,她們蠻腰細腿好身材,根本看不出年紀,胡蓓蔚48歲,胡杏兒40歲還有2子,另外3女星也快奔4,但還維持如此火辣S曲線,讓網友驚呼不已。

(中時電子報)