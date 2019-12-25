興華高中推出2020年桌曆，裡面畫作包括了美術班學生張維家〔左〕、何文陽〔右〕等人作品。〔謝明俊攝〕

興華高中美術班的手繪筆記本，也是校內熱門搶手貨之一。〔謝明俊攝〕

興華高中校長胡文生〔左二〕很重視學生美學及文創教育。〔謝明俊攝〕

興華高中的校刊榮獲教育部全國校園刊物競賽佳作。〔謝明俊攝〕

興華高中推出2020年桌曆，加入老師成熟細膩的畫風。〔謝明俊攝〕

苗栗縣頭份市興華高中推出2020師生畫作文創桌曆

今年即將結束，苗栗縣頭份興華高中推出2020年桌曆，桌曆內所有的繪畫、文學作品都是學校師生作品，校方從2016年開始推出年度桌曆，由於都是使用國中部美術班學生畫作，受到學校師生好評，甚至其它學校同學看了都愛不釋手，成了校園內搶手貨，今年桌曆再加上了多位老師作品，更增加桌曆可看性，勢必將再掀起一波搶收高潮。

興華高中是從2016年開始推出年度桌曆，由師生共同編訂，校方原本製作桌曆，是為了對其它學校推銷興華高中，首部桌曆是完全選用學校國中部美術班參加學校美術比賽的優秀作品，美術班學生充份發揮自我創意，畫作風格清新，一推出就獲得許多學校師生喜愛，立即在苗栗各級學校間打響名氣。但由於受到會計法規限制，校方不得將桌曆作為商業發行銷售，所以許多喜愛興華高中桌曆的人只能向隅。

今年歲末前夕，興華高中推出2020年桌曆，這次的桌曆內容，除了有學生的優秀畫作及文創作品以外，還增加多位老師的畫作，這些老師都是美術科班出身，作品的成熟細膩，與學生作品的清新風格，形成不同層次呈現在桌曆上。

興華高中校長胡文生向來重視學校美學文創教育的培養，所以除了年度桌曆以外，今年學校所編印的校刊，獲得教育部108年度全國高級中等學校「翦翦風流」學生校園刊物競賽佳作，另外，校方所編印的校慶50周年特刋，更榮獲中央研究所歷史研究所指定藏書。

(中時 )