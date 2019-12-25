中火繼續燒，台中市府再開罰900萬，老舊2號機與3號機連續3次被查獲違規情事，依法廢止其固定汙染源操作許可證及生煤使用許可證，並自2020年1月1日生效。（台中市府提供／盧金足傳真）

中火生煤使用量在今年11月27日已超過《台中市管制生煤自治條例」規定1104萬公噸，環保局兩次稽查，分別處以300萬元和600萬元罰鍰，23日三度稽查仍超量，再開罰900萬，環保局表示，老舊2號機與3號機連續3次被查獲違規情事，依法廢止其固定汙染源操作許可證及生煤使用許可證，並自2020年1月1日生效。

環保局長吳志超表示，中火超量使用生煤，環保局已於12月3日及12月14日處以300萬元及600萬元罰鍰，並命限期改善。12月23日第三度進廠稽查，再次查獲中火超量使用生煤，已屬違規情節重大，再處以900萬元罰緩。

此外，針對老舊的2號機(M02)與3號機(M03)連續3次被查獲違規情事，將依法廢止其固定汙染源操作許可證及生煤使用許可證，並自2020年1月1日生效。

法制局李善植依《空汙法》第96條第1項第3款規定，一年內經二次限期改善，仍繼續違反空汙法規定，即屬違規情節重大，必要時主管機關得依同法第62條規定，廢止操作許可或勒令歇業。此外，依據同法第30條規定，違規情節重大經處分確定，其展延許可證有效期間得縮減至未滿3年。

「市府必須依法行政!」新聞局黃局長強調，台電是國營事業，本該率先守法，可惜中央政府選擇漠視減煤的國際趨勢，反而為汙染護航，既無視於台中市管制生煤自治條例要求中火減煤至1104萬噸的規畫，又將中火「廢水超標」遭罰而被迫減煤，當做績效大肆宣傳，不思改革更混淆視聽，中火減煤勢在必行，為遏止中火無改善誠意，漠視地方民意，市府必須採取必要手段。

(中時 )