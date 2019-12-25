麗寶集團砸下30億元重金打造的麗寶Outlet Mall二期25日展開試營運！中部Outlet始祖日曜天地OUTLET打出優惠省很大「全民運動月」以及「家電福利品特賣會」雙重壓軸強檔活動，要穩固品牌鐵粉。

台中日曜天地OUTLET以都會型OUTLET型態立足中部市場，面對位三井、麗寶等城郊區大型OUTLET崛起，日曜持續以主題行銷應仗，於12月27日至2020年1月13日舉辦「全民運動月」，網羅了30大潮流運動品牌，包括人氣運動品牌Adidas、Puma、New Balance、FILA、Reebok、VANS、Mizuno、PONY、The North Face等，上萬雙鞋款全面990元，不只有專業的運動鞋、慢跑鞋等款式，席捲亞洲熱賣的話題鞋款老爹鞋、奶茶鞋、百搭的經典帆布鞋等，一律買得到，滿足各種穿著需求。

12月27日活動首日將自上午11點舉辦限時2小時封場會，聯合了全球網友「最愛運動品牌」前5名榜上有名的Adidas、Puma、New Balance、FILA四大品牌，更加碼限定鞋款再下殺790元起，買到賺到！

另，適逢年終尾牙、歲末換機潮，日曜天地OUTLET齊聚20大廚具、家電品牌，於12月27日至2020年1月12日舉辦年年口碑爆棚的「家電福利品特賣會」，祭出比往年更低的破盤優惠價1.8折起，本次更網羅四大鍋具品牌，Le Creuset、Tefal特福、雙人牌、ASD愛仕達，讓身處在有火鍋天堂美譽的台中粉絲們可以買個好鍋回家過年！

日曜天地更在首日12月27日加碼推出鍋粉送高麗菜、買鍋送肉盤活動，要在萬物皆漲的時代，免費幫愛吃鍋的台中人加料！年終雙重壓軸強檔，要讓消費者迎新送舊同時，又能撿到便宜！

(中時 )