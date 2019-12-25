台中麗寶Outlet二期今（25）日搶先試營運，吸引大批民眾湧入參觀！日曜天地OUTLET面對強敵來勢洶洶，宣佈12月27日至2020年1月13日盛大舉辦「全民運動月」，網羅30大潮流運動品牌、上萬雙運動休閒鞋款全面990元，運動機能服飾3件再75折，包包、配件590元起搶客，與麗寶Outlet拼人氣！

日曜天地表示，「全民運動月」開檔首日舉辦限時封場會，獨家與全球知名四大品牌Adidas、PUMA、New Balance、FILA推出限定鞋款再下殺790元起，消息一釋出，就引起大批品牌鐵粉們的關注、詢問度破表。

日曜天地這次網羅了30大潮流運動品牌，包括人氣運動品牌Adidas、Puma、New Balance、FILA、Reebok、VANS、Mizuno、PONY、The North Face等，上萬雙鞋款全面990元，不只有專業的運動鞋、慢跑鞋等款式，還有席捲亞洲熱賣的話題鞋款老爹鞋、奶茶鞋、百搭的經典帆布鞋等。

12月27日11:00-13:00舉辦限時2小時封場會，聯合了全球網友「最愛運動品牌」前5名榜上有名的Adidas、Puma、New Balance、FILA四大品牌，更加碼限定鞋款再下殺790元起！

其中，PUMA螢光路跑鞋款，男鞋原價3,680元、女鞋原價4,280元，New Balance多款小童鞋款，原價1,850元，特價790元帶回家，消費滿額再折百元！民眾可至官方粉絲專頁索取入場序號。

適逢年終尾牙、歲末換機潮，日曜天地OUTLET齊聚20大廚具、家電品牌，於12月27日至2020年1月12日舉辦年年口碑爆棚的「家電福利品特賣會」，祭出比往年更低的破盤優惠價1.8折起，本次更網羅四大鍋具品牌，Le Creuset、Tefal特福、雙人牌、ASD愛仕達！日曜天地首（27）日加碼推出鍋粉送高麗菜、買鍋送肉盤活動，免費幫愛吃鍋的台中人加料！

(工商 )