有「國民ETF」之稱的元大台灣高股息ETF（0056）成立將滿12年，由於配息型ETF受到投資人青睞，躍居市場主流，受益人數近期已突破17萬人，寫下單檔ETF受益人數新高紀錄，元大投信董事長劉宗聖指出，ETF市場蓬勃發展，整體規模已突破1.6兆元，總受益人數逾91萬人，預計最快半年突破百萬紀錄。

元大投信攜手國際指數機構領導品牌富時羅素（FTSE Russell），25日舉行「台灣成為亞洲ETF創新研發中心」慶祝活動，金管會證期局局長王詠心、富時羅素亞太區副主管林瑩慧連袂出席。

王詠心表示，台灣ETF市場經過多年發展，已是「百花齊放」，且產品多元化，只要在台灣就可以投資到全世界，未來鼓勵業者持續創新，進行人才培育，將複製成功經驗到亞洲。

劉宗聖指出，ETF整體規模突破1.6兆元，受益人達91萬人，預期未來半年到一年可望超過百萬人，隨著ETF在市場滲透率達到滿足點，將朝向ETF共同基金化發展，配合銀行、投信通路，打造不同投資組合。

元大台灣高股息ETF今年上市屆滿12周年，因為是從台股市值前150大企業中精選30檔未來殖利率高的個股，代表投資人一次可存30檔高殖利率股，是台灣第一檔具備Smart Beta概念的ETF，且其配息機制，採不配本金設計，成立以來截至去年更是年年填息，吸引投資人關注。

截至2019年11月，元大台灣高股息ETF受益人數為17.3萬人，相較於2016年底5.3萬人，成長幅度近230％，佔比更逼近整體受益人數的20％，相當於每5名ETF投資人，便有一人持有元大高股息ETF。

指數化投資近兩年出現引爆點，元大台灣高股息ETF不僅受益人數大增，今年以來規模成長達新台幣309億元，今年配發1.8元現金股利，是吸引投資人資金湧入的關鍵，今年元大投信更受惠於主管機關政策開放，發行ETF連結基金，提供投資人多元、便利投資管道。期盼未來提供投資人多元應用，並搭配智能理財，建構投資組合，滿足中長期投資需求。

(工商 )