經濟部日前簽署新版台越投資保障協定（BIA）。資誠（PwC）聯合會計師事務所國際事務長吳偉臺指出，近期受中美貿易戰影響，全球製造業正進行大規模的變革，企業必須貼近市場、快速做出回應，許多跨國企業紛紛調整生產鏈，計畫將生產基地轉往越南，近期有許多企業前往北越投資設廠，其中多數為是電子相關產業，因此越南關稅及投資議題成為討論的焦點。

越南已簽定多國或雙邊貿易協定，當越南廠商出口貨物至其他國家時，關稅優惠成為外商投資的一大吸引力，此新版台越BIA可望提供台商更完整保護。

曾派駐越南PwC的資誠聯合會計師事務所副總經理陳以謙，以過去服務越南台商的經驗分析，台商在海外投資，最擔心的就是可能發生當地政府將台商投資依法徵收，收歸國有情形，或如2014年越南513排華事件。因此，在新版台越BIA下，越南政府承諾應給予台商「即時、充分且有效的補償」，將全面提升投資保障標準。

普華商務法律事務所外國法事務律師張家健從法律層面觀點分析，新版台越BIA回應台商在上列所面臨的武裝衝突及投資爭端風險，依循舊版BIA規範不明確之問題，補充舊版BIA不足。

(工商 )