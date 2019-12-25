中選會舉辦的第二場總統候選人政見發表會今（25）日下午登場，國民黨總統候選人韓國瑜表示，他上任後要成立10兆元規模的中華民國主權基金，幫助產業。同時，所有駐外大使館、貿協據點都要動員「貨出去、人進來」，幫忙賣農產品、科技產品，拉觀光客到台灣。他承諾，要建立有效率的官僚體系，要當企業界的好朋友、加速器！

韓國瑜一開場先三問蔡英文。第一，特偵組是否要成立，用以懲罰貪官污吏？第二，罷免韓市長活動，彰顯台灣民主自由，但為何有這麼多外縣市民眾、甚至是外國人來罷韓？民進黨從中做了什麼事？這不是民主常態，蔡英文應該糾正罷韓團體，這才是總統高度。第三，現在台灣是一個「亂」字，當國家資源都在民進黨手上，現在卻變成韓國瑜的錯？

面對經濟政見，韓國於說明，第一，他上任後要成立中華民國主權基金，全球已有逾30國成立，未來新政府成立該基金，預計要有10兆元規模，盼能拉動台灣產業。

第二，新政府上任後，所有駐外大使館、貿協據點都要動員執行一項任務，就是「貨出去、人進來」，這要跳脫所有古典政治學派，要把當地觀光客帶來台灣，把台灣農漁產品、科技產品，有計畫性的推廣到當地市場。如此，一夜之間，就多出200多個海外據點，可幫助台灣在全球擴展經貿。

第三是要法規鬆綁。第四，他要設立自由貿易區，而且選定台中、高雄進行實作。第五，台灣中小企業眾多，佔比達95％，中美貿易戰下，ECFA要到期，政府要支持銀行、中小企業老闆才不會害怕。有鑒於今年4萬家公司工廠倒閉，無薪假開始盛行，韓國瑜說，他上任後要讓無薪假勞工，可以領6成薪，由政府來做銀行後盾。

第六，大陸市場占台灣出口四成佔比，台灣絕不能放棄，因為沒有一個國家敢放棄四成出口的市場。韓國瑜承諾，明年一定要重新談判ECFA，他也絕不會把大陸當作唯一市場，一定會珍惜、發揮這市場優勢。

另外，韓國瑜說，副手張善政也提醒他要把科技融入政見。他未來將設立政院創新委員會，各部會都要設立一位科技創新長，推動工業製造4.0，同時新政府也要推動半導體產業升級。

韓國瑜強調，背上的脊椎若是歪了，內臟就會不舒服，政府的角色與重要性亦然，水不通，政府就要去疏通，若把每個環節都調整好，依台灣人的聰穎，企業自然就會起飛。

韓國瑜承諾，未來他要建立有效率的官僚體系，要當企業界的好朋友、加速器，而非絆腳石，甚至高高在上、作威作福。若政府跟企業可以一起成長，台灣經濟發展一定會令人刮目相看。

(工商 )