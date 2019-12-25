昨天是平安夜，但是草屯鎮夜裡發生一起死亡車禍，一名婦人騎乘機車行經新豐路時，不明原因與路邊正在裝卸貨物的堆高機發生碰撞，婦人當場倒地不起，消防隊獲報後前往展開救援，緊急送醫後仍宣告不治。

據了解，該起死亡車禍發生在24日晚間6點多，案發地點為草屯鎮的新豐路，從監視器畫面中可以看出，大貨車停靠在最外側，並開啟警示雙黃燈，堆高機則在裝載卸貨物，使用部分的外側車道，因此業者也有請人在堆高機的後方指揮。

此時一名婦人騎乘機車經過，不料仍與堆高機發生碰撞，當場倒地不醒人事，機車碎裂物也散落一地，好險後方的機車駕駛速度不快，並掌握前方車況，未再撞上倒在外側車道的婦人。

南投消防局接獲報案後，隨即派遣草屯分隊救護車前往救援，不過到場時婦人已經無呼吸心跳，救護員仍馬上給予CPR急救與送醫救治。警方指出，婦人送醫後仍傷重不治，至於肇事責任與詳細案發經過，仍有待進一步調查和釐清。

(中時 )