「情色教主」雪碧人紅是非多，今被週刊爆料多次現身月子中心，疑秘密產下一女，而小孩的爸爸郭男是某宮廟宮主兼她所屬女團「Juccy」的幕後老闆，乃已婚身分，然此事先前已被男方否認，如今雪碧也鬆口，無奈表示完全是子虛烏有的事。

雪碧遭《鏡週刊》爆料勾搭人夫郭男並且為其產下一女，還透露郭男元配淚訴抓到兩人偷情證據後丈夫就此離家，放她一個人剖腹生產，如今只能獨自垂淚，然此事遭郭男否認，並替雪碧叫屈，他向《周刊王》回應，解釋雪碧雖為籌備新專輯而較少現身，但仍持續更新社群、開直播，若真懷孕，這期間必定被看出來，還解釋跟正宮早在去年底已分開，強硬表示跟雪碧是很好的朋友兼工作夥伴，絕無私情，「為了保護公司藝人、為了保護我的家人，我一定提告」。

而雪碧稍後也鬆口回應，嚴詞表示此事子虛烏有，但看得很開，還自嘲：「被說懷孕，是不是我該檢討一下身材有沒有發福了」，只能請眾人期待她2月出專輯時瘦身成功的模樣，至於出入月子中心，雪碧表示是去探望閨密，之前她陪對方去月子中心「場勘」後聚餐，兩周後閨密就生了，於是她去探往母子，沒想到被寫成她秘密產女，對此感到相當無奈。

(中時電子報)