叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮。今天是耶誕節，台灣許多街頭近來都有繽紛耶誕裝置，來看看日本中部部分城市，也很有耶誕fu！耶誕過了，緊接著又是跨年，也能搭飛機來日本中部國際機場新特麗亞，規劃一趟燈光節浪漫之旅吧！溫暖絢麗燈飾為冰冷空氣帶來一股暖意，同時各地燈光節也爭相打造最吸引人的主題特色。

名花之里燈光節_光之大河。（日本中部國際機場新特麗亞 提供）

到年底，日本全國各地皆有不同特色燈光節登場，欣賞燈光節成為冬季最不可錯過的活動之一。於今年獲得日本全國5千位以上夜景鑒定師票選，從全國800所場地奪得連續三年燈光節專業組冠軍的「名花之里」，不僅年年以全國最大的壓倒性規模成為眾所矚目焦點。

名花之里燈光節_油菜花光廊。（日本中部國際機場新特麗亞 提供）

「名花之里」今年度更以絢爛櫻花為主題，透過高30公尺、寬155公尺的巨大LED牆展現絕佳的纖細美景，搭配近7分鐘的聲光演出四季變化，再加上如水彩畫般約70公尺的紫藤花藤架區、金黃色草原等多層次意象畫面，展現出臨場感十足。

名花之里燈光節_紫藤花藤架。（日本中部國際機場新特麗亞 提供）

此外，主題區共7大區域可欣賞，如以一個個小燈泡串起如黃色地毯般溫暖的200公尺油菜花光廊、長約120公尺的光之大河水上燈光展演，亦或是與樹齡千年大樹共同展演的光之海等區域，都是其他燈節無法比擬的壯闊。

木曾川公園燈光節_美麗地球。（日本中部國際機場新特麗亞 提供）

全日本最大，橫跨中部愛知、三重、岐阜共三縣的「木曾三川公園」，全園區共有13處不同花、木等自然生態景觀可免費入場。園區除了以高達138公尺展望台為主要地標，加上各季節帶來不同活動，使木曾三川公園深受當地居民愛戴之外，於每年年底，也因應溫馨歡樂的聖誕佳節披上不同色彩，透過燈光節活動與各式裝飾，為全園區帶來夜間的美幻美景。

木曾川公園燈光節_七色彩虹燈光（日本中部國際機場新特麗亞 提供）

園區內，七色彩虹燈光為階梯帶來滿載希望的色彩，而纖細美濃和紙製成的的星星與月亮映照著園區街道呈現日系美感，而大型樹與拱門也在燈飾下顯得光彩亮麗，加上以美麗地球為主題的河川、大海、都市，都在不同燈飾下顯得格外絢爛美麗。當然，若想以不同角度觀賞，建議還可上展望台俯瞰，感受燈飾點綴地球之美。

拉格娜登堡燈光節_冰原之海。（日本中部國際機場新特麗亞 提供）

佔地廣闊的園區，除了自然景觀，也有大型遊樂設施、餐廳可使用，適合一家大小在此度過溫馨時光。自中部國際機場新特麗亞出發，搭乘至名鐵宮駛站，轉乘巴士約30分鐘即可抵達。燈光節活動於即日起12/25，隔年1/1～1/5舉行。

即日起至隔年3/31限定的「冬日拉格娜（冬ラグーナ）」，為愛知縣內知名的拉格娜登堡（ラグーナテンボスLAGUNA TEN BOSCH）園區限定燈光節。以三大光雕投影搭配六大燈飾主題，呈現出超大型冰原之海意象，青之宮殿、綻放在水中的光之花，還有百萬顆燈泡打造的幸運彩虹拱門，園區內滿滿的網美打卡拍攝設施，都是紀念照不能錯過的畫面。

拉格娜登堡燈光節_青之宮殿。（日本中部國際機場新特麗亞 提供）

(中時電子報)