廣原小熊Ｍulas和利稻小熊Litu合籠後互動良好。（台東林管處提供／莊哲權台東傳真。）

廣原小熊Ｍulas和利稻小熊Litu合籠後互動良好。（台東林管處提供／莊哲權台東傳真。）

2隻沒有爸媽的小熊，耶誕節不孤單！台東林管處照養的2隻小熊經漸進式合籠測試後，照養員打開隔離的籠門「送作堆」，2隻小熊面對面，非但沒有互相排斥，還分享食物、睡在一起，互動熱絡，顯示兩隻小熊可以合籠照養，未來也可以一起進行野訓，提高未來野放存活率。

兩隻小熊初次見面影片之一。

兩隻小熊初次見面影片之二。

兩隻小熊初次見面影片之三。

同病相憐的迷路孤兒廣原小熊Ｍulas和利稻小熊Litu在特有生物保育研究中心低海拔試驗站進行移地照養近2個月，台東林管處表示，考量幼熊在年幼時期多半有同伴一起生活，經專家學者研商，嘗試進行2熊合籠照養。

合籠過程採漸進式，先是讓2小熊視覺和嗅覺接觸，雙方隔著柵欄顯得很友善，經過2周，於12月18日讓Ｍulas和Litu正式見面。

2隻小熊的第一次接觸，難免緊張，妹妹Ｍulas體型雖小，但是較主動，不到半小時就互動熟絡，相互輕咬拍打，互動良好，第1天夜晚兩兄妹就相依入睡。

兩兄妹除了一起玩耍外，也會分享食物向對方示好，另外，雙方也會「有樣學樣」，例如原本Litu不愛的食物，Ｍulas會叼到Litu面前吃，Ｍulas吃過後Litu就會願意嘗試並食用。

台東林管處長劉瓊蓮表示，Ｍulas約8個月大，體重已達27.5公斤，Litu則約10個月大，體重36.7公斤，有了「熊伴」，比較不會焦慮，也可相互學習，未來將規畫一起進行野化訓練，可提高未來野放的存活率。

劉瓊蓮說，2小熊互相取暖，一起歡度溫馨耶誕節，至於未來會不會「在一起」，就要看雙方的緣分了。

(中時 )