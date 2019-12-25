國民黨總統候選人韓國瑜跟蔡英文總統今天在政見會上交鋒，蔡總統列出國民黨歷來貪污案例，韓國瑜反批拿國民黨的案例來當民進黨的遮羞布，韓國瑜重申如果自己當選之後貪污，會要典獄長一天給他一頓飯，今天又加碼說要學勾踐臥薪嘗膽，每天早上嚐一顆豬膽。

蔡英文談司法改革時嘲諷國民黨過去貪污弊案，韓國瑜則回應，他在講的是一個「普世價值」，他卻用國民黨的弊案來當遮羞布，想證明民進黨的清白，把問題扭曲成政黨之爭，舉幾個國民黨例子就想呼攏過去，沒辦法面對全面性的問題。

韓國瑜酸，蔡英文有問題就往上推，說是前朝前總統馬英九的問題，有問題往下推，說是國民黨縣市長不配合，又或是往左推，說是中國大陸的問題，又或是往右推，是國民黨又怎樣，上推下推左推右推，從來沒面對自己的領導出了問題。

韓國瑜也拿越王勾踐的故事，說自己上次說貪污被抓去關，不僅不要假釋，每天只給一頓飯，今天又加碼要給他一顆豬膽每天嚐。他痛批民進黨在高雄執政20多年，貪污案85案，涉案147人，偽造文書詐欺侵佔30個案子，58人涉案，「蔡總統總是進到小巷子，這種心胸格局看不到全貌。」

(中時 )