台灣大哥大旗下行動閱讀服務品牌myBook今(25)日公布「2019年度雜誌議題關注榜」，以「草根富二代」形象深植人心的星宇航空董事長張國煒專訪，11月才出刊就成為今年myBook雜誌議題下載量冠軍，亞軍則是今年爆紅的外送平台經濟成因剖析。此外，今年受中美貿易戰火影響，政經局勢瞬息萬變，鞭辟入裡的美中貿易戰分析、攸關股市波動的上市櫃企業主雜誌專訪或側寫，都登上myBook年度雜誌議題前十強。

同時，myBook也首次公布「2019年度電子書銷售排行榜」，包括網路IP文學、廚房健康食譜、經典理財觀念等關鍵字皆在列；《我們不能是朋友》偶像劇不僅創造網友追劇潮，同步帶動原著小說在myBook熱銷兩個月之久，成為myBook年度電子書銷售冠軍。健康飲食當道，包括氣炸鍋食譜和減醣料理，都格外受到女性讀者的歡迎。此外，顛覆傳統婆媳關係《媳婦的辭職信：在婚姻裡我選擇不當媳婦，勇敢拋下婆家束縛後，奇蹟竟一一出現》也闖進前十強，突顯社會新價值觀下的女性自我意識抬頭。

myBook讀者《2019年雜誌議題關注榜》Top 10。(myBook提供／黃慧雯台北傳真)

「myBook電子書專館」自2018年進駐momo書店以來，銷售穩定成長，創造營收年成長近9成的佳績。myBook今年中推出便利讀者單篇閱讀的「文章」區，不須下載整本雜誌，在線上即可進行單篇文章隨選隨讀，此舉不僅帶動造訪人數大增，累積閱讀次數已達18萬次，更有不少用戶被精采文章勾起興趣進而購買單書，帶動電子書銷售成長15%。

myBook讀者《2019年電子書銷售排行榜》Top 10。(myBook提供／黃慧雯台北傳真)

myBook調查發現，現代人對於閱讀整本書籍、雜誌頻次降低，但對於以文章、影音、有聲書可於通勤等碎片化時間快速閱讀的形式，反而更受歡迎。看準「快速閱讀」成趨勢，myBook宣布，即日起與全台訂閱量最多的影音說書平台「大大讀書」合作，獨家推出「大大讀書影音說書」月租服務，由頂尖網路行銷名師許景泰、職場訓練大師謝文憲、諮商心理博士許皓宜、News 98《財經起床號》主持人陳鳳馨等四大專業領域說書人，在短短18分鐘內系統化剖析書籍核心概念，讓讀者經由專家觀點，快速融會貫通書本知識內涵。

同時台灣大推出的Google Nest Mini中文化智慧音箱，提供用戶免費試聽大大讀書暢銷書如《原子習慣》等10篇說書內容，預計2020年第二季後也能於智慧音箱購買「大大讀書」月租服務，希望藉由數位聽書吸取知識，能夠擴大國民閱讀的廣度。

myBook「大大讀書影音說書」獨家月租服務每月只要150元，就能飽讀超過100本書 x 18分鐘影音說書，內容每週更新。即日起至2020年1月底止，連續訂購滿三個月，再加送momo電子書城150元折價券、以及7-ELEVEN商品卡150元。

(中時電子報)