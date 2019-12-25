依職安法規定，違反該法可以公布事業單位、雇主、代行檢查機構、驗證機構、監測機構、醫療機構、訓練單位或顧問服務機構名稱、負責人姓名，但現行往往公告日期要待處分日期一個月至二個月的時間才會公告，職安署署長鄒子廉表示，時間是否要每半個月或每一個月定期公布，將會做檢討、加快監督雇主的責任。

職安法規定，若發生重大職災、違反職安法規定或發生職業病等，可以公布違法雇主、負責人姓名，但遭外界質疑速度太慢、無法有效懲戒雇主，鄒子廉表示，違法雇主將依勞基法、職安法盡早公布，時間要不要每半個月或每一個月，這可以檢討。

鄒子廉提及，至於勞檢員人數近年來已經達1千人，人力到職率約9成多，但因勞檢壓力大、轉職率較高等，未來職安署會加強支持勞檢員；目前陪鑑有邀請專家學者、工會陪同，但他坦言，勞檢是行政檢查，不可能讓所有的關係人都來參加。

(中時 )