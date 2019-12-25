台東市長張國洲就職5周年成果說明會，25日上午在公所大廳舉行，為展現張國洲創新理念，說明會有別以往，特別採取Q跟A座談方式舉行，張國洲表示，莫忘初衷堅持做對的事！相信台東會越來越好。

這場坐著的施政成果說明會由名主持人吳季如針對張國洲作為市政領航者的初衷、公所穩健財政成果、重要施政成果及作歷任市長未作的里鄰調整案等4個問題進行座談。

張國洲表示，擔任市長初衷其實很單純－就是為市民服務，解決市政問題，每當市民朋友看到他，用熱切的語調謝謝他解決淹水問題或道路不平問題時，他想這就是他當市長的初衷使命。

財政餘絀20年來最佳!張國洲表示，5年前他剛擔任市長時，市庫只有累計餘絀4072萬元，扣除清潔隊勞退基金提撥4000萬，市庫見底，只要那裡有經費，他就往那裡爭取，5年來市庫從0增加到3億1800萬，是20年來最佳的狀況。

張國洲強調，台東市經過43年的人口演變，形成市內最少的的里只有190戶，而最大的豐榮里有3,059戶，明顯的區域發展不均，為平衡各里的均衡發展及提升行政效能，在與里長們溝通，並獲代表會支持，明年公所會進行里鄰調整，也方便10月換發身分證的作業。

張國洲最後感性的說，「堅持做對的事，相信我！台東市正在改變。」

(中時 )