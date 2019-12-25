私立維也納幼稚園遭控，老師將幼童統一帶到廁所中處罰，一名受害女童安安（化名）因為歷經了幼稚園時期黑暗的經過，竟被醫師診斷出罹患「創傷症候群」，不但一聽到幼稚園上課鈴聲便放聲大哭、吃飯還會緊盯時鐘，一見超過5分鐘就開始大哭。

CTWANT 調查實錄》恐怖幼園設「管訓營」 5分鐘沒吃完午餐就關廁所

安安阿嬤表示，幼稚園時的陰影，目前仍深深烙印在安安身上，她吃飯會一直盯著時鐘，一聽到要去上學的鬧鈴聲就會大哭，對所有陌生的事情都會感到畏懼，害怕做錯被處罰，甚至在與身心科醫生的諮商中，還跟醫生說「我長大要當警察，我要把簡老師抓起來。」讓安媽與阿嬤感到十分內疚及心疼。

而身心科醫生在安安的診斷證明書也指出，安安有「創傷症候群，心理諮商師評估，安安在幼稚園經驗了超出她想像的不當管教，嚴重影響安安日後對學校、老師的信任度以及安全感。心理師建議，安安家人須先了解安安她在新學校的感受、經驗，讓安安慢慢的提高對學校的信任感、安全感，才能重建自信心。

幼稚園可怕的經歷，讓安安產生「創傷症候群」，現在必須固定到身心科看診。（圖／張文玠攝）

律師王志超表示，若是確認幼兒園園方有將幼童關進廁所、體罰、言語霸凌情事，幼稚園老師將會觸犯《妨礙自由罪》、《恐嚇罪》、《強制罪》；其中《妨礙自由罪》最高將可處7年有期徒刑；且依《兒童及少年福利與權益保障法》，更會加重刑期2分之1。

針對維也納幼兒園教師，涉嫌將學童關進廁所、體罰、言語霸凌一事，台中市教育局主任秘書王淑懿表示，根據今年1月與5月調查的結果，並沒有證據幼稚園老師有上述行為，而且幼稚園的監視器保存期限已經過了，並沒有監視器的檔案。

維也納幼稚園主任劉美娟則回應，「簡老師確實比較嚴格，但是絕對不會把學生關進廁所，也沒有體罰、霸凌學生，她也已經離職。」當本刊提到簡老師拿來處罰學童的工具時，劉美娟卻意外說溜嘴，承認是用「白板尺」打小孩，她同時也駁斥吃飯規定5分鐘的事情，表示整起事件教育局已經介入調查。

(中時電子報)