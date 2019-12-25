台南、屏東警方連手查獲價值上億安毒，凸顯毒品泛濫的嚴重性，台南市議會國民黨團3位立委候選人蔡育輝、蔡淑惠、林燕祝，25日重炮抨擊民進黨推翻國民黨校園毒品零容忍版本，連法務部都證實今年查到毒品是歷年最多，卻不知記取清朝毒品亡國的歷史教訓，將三四級毒品刑責從20公克降到5公克就沾沾自喜。3選將堅持校園毒品「一克』」不能留，因為毒品是一切犯罪的根源，還強調如有機會進入立院，將修法保障每個家庭的寶貝，不讓民進黨放縱毒品亡國。

市議會國民黨團參選此次立委的蔡育輝、蔡淑惠、林燕祝等3位候選人及議員許至椿，25日舉行「校園毒品『一克』不能留」記者會。蔡育輝痛批，民進黨換了位置就換了腦袋，推翻國民黨校園毒品零容忍版本，法務部今年都公布說查到的毒品歷年最多，民進黨居然三讀通過「毒品危害防制條例部分條文修正案」，將三四級毒品刑責從20公克降低到5公克就沾沾自喜；看看菲律賓槍殺擁有毒品者，民進黨難道不知持有毒品者只要將三四級毒品分散成5公克以下就可逃避刑責，真是亡國的「芒果乾』」。

蔡淑惠也強烈指責說，民進黨在立法院利用席次優勢，動用表決否決國民黨提出校園毒品零容忍版本，鑑於校園的孩子社會歷練不足，很容易受到同儕誘惑接觸毒品，學生只要沾了毒品，就算只有0.1公克，一輩子就毀了，因為戒毒比登天還難，民進黨為何要讓毒品毒害校園、毒害孩子？每個孩子都是父母的寶貝，請認同國民黨校園毒品1克不能留理念的家長，在這次總統、立委選舉，用選票支持國民黨籍候選人，她們進入立法院一定立刻修法，讓毒品滾出校園。

林燕祝更怒轟民進黨，違規停車都零容忍，為何校園毒品不能零容忍？修法後，持有5公克以下毒品只要到衛生局上課，一群不認識的吸毒者相互加賴，成為治安更大的死角；如今更憂心的是一二級毒品，修法後將施用毒品的緩起訴處分處遇多元化，處遇前徵詢醫療機構，無醫療需求者，只要寫悔過書、罰款、義務勞務或驗尿，改為有罪無刑，若吸毒者與醫療機構勾串問題不是更嚴重。

許至椿強調，為了中華民國的人民著想，毒品絕對沒有協議空間，校園毒品猖獗是事實，家長應齊聲反對民進黨的修法，不容孩子在校園遭受毒品危害，毒品絕對沒有律法假期。

黨團指出，高檢署分析一級毒品海洛因再犯率高達96.4％，二級毒品安非他命再犯率84.4％，毒品真的是國安問題，清朝因為毒品亡國殷鑑不遠，民進黨卻為了人權不顧孩子的安全，民進黨才真的是芒果乾，國民黨堅持校園毒品「一克」不能留，自己的孩子自己救，1月11日的投票，跟每一位孩子的健康和未來緊密相連，請選民用選票抵制民進黨。

(中時 )