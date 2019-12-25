居住在基隆市81歲的游奶奶，多年前丈夫過世後，獨自一人照顧中度精障的兒子及患有小兒麻痺重度肢障的女兒，三人僅靠政府補助生活，但始終入不敷出，七年前由華山基金會介入關懷，除不定期提供物資外，也常邀請參與活動。（吳康瑋攝）

居住在基隆市81歲的游奶奶，多年前丈夫過世後，獨自一人照顧中度精障的兒子及患有小兒麻痺重度肢障的女兒，三人僅靠政府補助生活，但始終入不敷出，七年前由華山基金會介入關懷，除不定期提供物資外，也常邀請參與活動。（吳康瑋攝）

居住在基隆市81歲的游奶奶，多年前丈夫過世後，獨自一人照顧中度精障的兒子及患有小兒麻痺重度肢障的女兒，三人僅靠政府補助生活，但始終入不敷出，七年前由華山基金會介入關懷，除不定期提供物資外，也常邀請參與活動。（吳康瑋攝）

居住在基隆市81歲的游奶奶，多年前丈夫過世後，獨自一人照顧中度精障的兒子及患有小兒麻痺重度肢障的女兒，三人僅靠政府補助生活，但始終入不敷出，七年前由華山基金會介入關懷，除不定期提供物資外，也常邀請參與活動。（吳康瑋攝）

居住在基隆市81歲的游奶奶，多年前丈夫過世後，獨自一人照顧中度精障的兒子及患有小兒麻痺重度肢障的女兒，三人僅靠政府補助生活，但始終入不敷出，七年前由華山基金會介入關懷，除不定期提供物資外，也常邀請參與活動。（吳康瑋攝）

居住在基隆市81歲的游奶奶，多年前丈夫過世後，獨自一人照顧中度精障的兒子及患有小兒麻痺重度肢障的女兒，三人僅靠政府補助生活，但始終入不敷出，七年前由華山基金會介入關懷，除不定期提供物資外，也常邀請參與活動。（吳康瑋攝）

奶奶們現場親自手製出香噴噴的蛋塔，由現場工作人員帶領著在銘傳國中的操場上義賣，甚至有許多班級團購來做愛心，整個愛心都滿出來了。（華山提供／吳康瑋基隆傳真）

奶奶們現場親自手製出香噴噴的蛋塔，由現場工作人員帶領著在銘傳國中的操場上義賣，甚至有許多班級團購來做愛心，整個愛心都滿出來了。（華山提供／吳康瑋基隆傳真）

居住在基隆市81歲的游奶奶，多年前丈夫過世後，獨自一人照顧中度精障的兒子及患有小兒麻痺重度肢障的女兒，三人僅靠政府補助生活，但始終入不敷出，七年前由華山基金會介入關懷，除不定期提供物資外，也常邀請參與活動，緩解照顧情緒及壓力。

奶奶有提及過喜歡吃甜食，但平日三餐都有問題下，甜食對奶奶而言是奢侈的願望，銘傳國中校長許文璋特別於25日感恩周，邀請奶奶來一圓夢想親手吃自己做的蛋塔，更以義賣的方式辦理感恩周活動協助弱勢，更在校內舉辦義賣，讓奶奶們親自從打蛋、製作、擺盤、烘焙完成，更帶到攤位上義賣，不僅讓奶奶們滿意，進而培養全校師生敬老、愛老的觀念，並將義賣所得全數捐助華山基金會長年服務經費。

奶奶們現場親自手製出香噴噴的蛋塔，由現場工作人員帶領著在銘傳國中的操場上義賣，甚至有許多班級團購來做愛心，整個愛心都滿出來了，華山還透露校長至今已第8年協助做好吃的蛋塔，並一直支持華山的服務。奶奶是吃著自己手做、剛烤出的蛋塔，說著「好好吃！」整個笑容洋溢整個現場，在操場上，學童們紛紛搶購。

華山基金會基隆新北區市站長陳靜怡指出，華山已連續17年不間斷地舉辦「愛老人愛團圓」活動，除了募集過年前致贈給長輩的年菜外，更期待各界支持長年服務經費，銘傳國中全體師生及家長，已於去年認助2位長輩一年的服務經費，期待今年的活動可以認助更多的長者，支持華山基金會的服務理念。她更指出，目前年菜助老的認購率還缺7成，希望在地市民可以聯絡華山，讓在地的辛苦孤老都可以得到一份照顧，度過這個寒冬。

(中時 )