立委蔡適應新一波看板盤據基隆廟口。（許家寧攝）

蔡適應在仁愛市場架設看板酸對手宋瑋莉。（許家寧攝）

宋瑋莉陣營批蔡適應基隆大型競選看板上百面，比三個候選人還多。（許家寧攝）

選戰激烈，民進黨立委蔡適應先在基隆鬧區高掛對手國民黨宋瑋莉「基隆地產王」看板，今更在宋瑋莉中山區競選看板旁架設諷刺看板，挑釁意味十足，宋陣營反批「奧步」，蔡在卡神網軍、支持同婚仍不說清楚，造成支持度下滑，只能繼續抹黑、製造對立。

民進黨基隆市黨部24日在中華路、中山三路口前架設一幅大型看板，再酸宋「一門兩代三議員」、基隆地產王156筆土地、14筆建物，由於看板位於宋瑋莉議員選區中山區的要道，還刻意擺放在宋的競選看板旁，相當醒目，吸引路過民眾注意。

宋瑋莉說，選舉選到「秀下限」，這也是基隆史上頭一遭，如果有任何違法請蔡適應指出來，不要繪聲繪影，用隱射、抹黑的惡劣手段，令人不齒，也希望蔡適應想要連任就多說說為基隆做了什麼，不是選舉到了，才拿別人繼承的家產來說嘴。

宋瑋莉指出，財產都是繼承公公與夫婿的持分土地、建物，所有繼承都是合法，難道繼承也要被批鬥，「民進黨是紅衛兵嗎？」她質疑，很多人在問蔡適應「好有錢」擔任3屆議員、4年立委，競選看板擺了上百面，其他3個候選人加起來都沒蔡多。

宋瑋莉陣營表示，蔡適應在外交官之死、支持同婚、國小實施同志教育到現在仍不斷閃躲，不敢表態說清楚，痛批民進黨選舉沒半步，只會出奧步，用抹黑手段、激化藍綠對立，呼籲基隆的公務人員、爸爸媽媽唾棄奧步，用選票下架蔡適應。

(中時 )