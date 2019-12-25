國民黨總統候選人韓國瑜在第三輪政見發表上提出教育政見，將會啟動「滿天星計畫」（或大光明），政府花錢送大專博碩士生還有軍公教警消出國交換一年，他預估一年要花400億左右，他相信企業界跟善心人士也會有興趣捐款，將會有計劃推動台灣年輕人跟世界接軌。

韓國瑜提到前新加坡總理李光耀當年推動中英文雙語教育時，也被批評是要消滅母語，數十年來證明新加坡厚植實力，全世界沒人敢小看新加坡，因此他堅持小學一年級開始要接受中英文雙語教育，培養下一代提升競爭力，只要政府不亂投資、不貪污，政府的錢一定夠用。

韓國瑜也說，母語可以在家學，將來學校可以舉辦演講比賽、辯論比賽，鼓勵用母語去比賽並發放獎金，但正規課程必須要用中英文雙語教育。

他也強調，他堅持大學自主，上任之後不會干涉大學校長任命，堅持把教育自主還給學校，讓大學充分享有人事經費學術自由，也會讓各私校發展自己的特色，「寧可把錢花在教育，也不把錢花在監獄」，他會非常重視教育政策。

(中時 )