段姓船老大坦承以人民幣300元代價受雇前來我方海域，與1艘不明白色快艇接運鰻魚苗回大陸。（金門海巡提供／李金生金門傳真）

截獲的鰻苗點交農委會漁業署處理。（金門海巡提供／李金生金門傳真）

涉案陸船和段姓船老大留置，持續擴大追查幕後涉案集團。（金門海巡提供／李金生金門傳真）

涉案陸船和段姓船老大留置，持續擴大追查幕後涉案集團。（金門海巡提供／李金生金門傳真）

鰻魚苗價貴如金，有「鰻金」之稱，大陸市場需求連年激增，金門海巡隊日前即在檳榔嶼截獲1艘走私大陸漁船，起出鰻魚苗3萬6360尾，市價約新台幣300萬元，全案函請高雄海關裁處，鰻苗點交農委會漁業署處理。涉案陸船和段姓船老大留置，持續擴大追查幕後涉案集團。

21日21時許，海巡署金馬澎分署第12巡防區雷情系統發現金門檳榔嶼南0.3浬海域有大陸漁船徘徊滯留，形跡十分可疑，隨即指派線上巡防艇PP-3577前往查看，發現這艘無船名的大陸舢舨甲板上堆放4箱用黑色塑膠袋包裝的不明貨物，登檢竟然都是目前每尾要價約新台幣140元的鰻魚苗。

段姓船老大（53歲，福建廈門人）坦承以人民幣300元代價受雇前來我方海域，與1艘不明白色快艇接運鰻魚苗回大陸，海巡幹員以走私事證明確，隨即查扣人、船，連同鰻魚苗押返料羅港調查。

案經金門海巡隊於22日會同關務署高雄關離島派出課、移民署金門專勤隊等相關單位清點，4箱鰻魚苗數量總計3萬6360尾，共4箱36袋，市價約新台幣300萬元。

(中時 )