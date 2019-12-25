故事工廠舞台劇《小兒子》2020年將於城市舞台加演，金鐘視帝李天柱演出一位逐漸老去失智的小說家父親，兒子由藍鈞天與吳定謙共飾一角。藍鈞天坦言，演出該劇後，對於為兒子和為人父有很大啟發，認為「陪伴」是一輩子的，透露父親近1年來進出醫院做各式檢查，為照顧住院的父親，晚上甚至長達1星期睡在病床旁照料，「我年輕時就到國外唸書，每年陪家人時間僅佔不到20%，現在希望能好好陪伴父親對抗病魔」。藍鈞天在耶誕節前夕還陪爸爸到醫院做健康檢查，透露自己心情忐忑，但仍提起勁鼓勵爸爸積極治療，「爸爸平安健康就是最棒耶誕禮物。」

藍鈞天扮聖誕老公公，沒想到卻被女兒一眼看穿。故事工廠提供

藍鈞天透露自己因兒時陪伴家人時間較少，因此在女兒出生後，除工作外，非必要的時間都儘量在家，陪伴女兒長大，「後來才發現，這樣的方式只是為了要彌補以前的缺憾。」藍鈞天在耶誕節前，帶妻小到日本迪士尼樂園玩，一圓女兒的公主夢，並希望讓女兒能多保持童真與對這個世界美好的想像。

自女兒1歲半起的聖誕節，藍鈞天都會假扮成耶誕老公公，送禮物給女兒，沒想到已經黏上鬍子的他竟被女兒一眼看穿，童言童語說：「你是把拔！」讓他只得繼續假裝下去自己是耶誕老人，並對女兒說，「把拔去照顧麋鹿了，請我拿聖誕禮物給你」。藍鈞天笑說，女兒的學校有請他們寫願望給耶誕老公公，她寫的願望是希望能有一套《阿拉丁》故事裡面茉莉公主的服裝，之前因為這套公主服是露肚裝，所以一直沒有買給女兒，「應該只會讓她在家裡穿。」

藍鈞天今年接連走了2個要好朋友，「今年對我來說是難過的一年」，也讓他深刻了解到，健康的活著比什麼都重要，「以往都會準備耶誕大餐或是與好友相聚，今年反而因此希望簡單地與家人度過」。他年後預計帶家人到日本北海道滑雪，女兒現在3歲半可以上滑雪課，透過雪，帶她去體驗世界另一個面貌。故事工廠舞台劇《小兒子》1月17至19日於城市舞台加演，購票可洽兩廳院售票系統。

(中時 )