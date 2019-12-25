由於年關將近，金融機構現金交易頻繁且金額龐大，易遭歹徒覬覦伺機作案，龍潭警分局25日下午在台灣中小企業銀行龍潭分行辦理擴大預防犯罪宣導活動及防搶、攔截圍捕演練。

本次活動以預防犯罪宣導活動開啟序幕，宣導活動以「防竊（扒）、防搶、防詐騙宣導」為主軸，以播放宣導影片、發放宣導文宣、宣導品及與民眾進行互動有獎徵答遊戲等方式進行。

活動的高潮則在防搶及攔截圍捕演練，強化金融機構自我防護能力，並確實做好員工自衛編組演練以提升應變處置作為，並請業者配合臨櫃關懷提問機制及民眾提(存)、匯款安全，並廣為宣達協助護鈔服務，於保障民眾生命安全財產的同時，也增進警民合作關係。

由於演練過程逼真，在道路設路檢點攔截圍捕時，行經車輛及附近路過民眾誤以為警方逮捕要犯，連忙拍手叫好。

龍潭警分局分局長蕭欽杰表示，春節期間本分局以犯罪預防及偵防並重，統合警、憲及協勤民力，全力檢肅非法槍彈、加強查緝竊盜、取締職業性賭場、加強維護金融機構及保護兒少暨維護學生校外安全並加強防竊、防搶、防詐騙宣導。

(中時 )