台中市長盧秀燕宣布將台中火力發電廠2部燃煤機組撤照，引發關注。台灣基進黨台中市第二選區立委候選人陳柏惟透過臉書批盧及國民黨執政；國民黨同選區候選人顏寬恒反駁斥陳的說法根本是「不在地、不內行、不了解、不關心，更不專業」，呼籲陳應該先了解問題後再發表意見。

陳柏惟透過臉書批評台中市政府對中火撤照的作法「看似大義凜然」，但除中火以外，還有中龍鋼鐵與其他燃煤工廠、老舊柴油車等汙染源，台中市府卻都不處理，只拿中火對著中央政府咆哮，只是為了與韓國瑜合夥、準備復辟再起。

對於陳柏惟火力全開、批判台中市政府廢止中火2及3號機組的操作許可證，顏寬恒也重砲回擊，他說，中央政府錯誤的能源政策對中部民眾來說就是謀財害命，這是人民基本的生存權問題，中部人關心空汙問題早就超越選舉與政治，陳因來自高雄、無法感受在地人的切身之痛。

顏寬恒表示，陳柏惟企圖將台中人關切的空汙問題導向選舉，這種作法只凸顯他對公共議題的外行、也漠視民眾健康，顯示他對台中市相關問題的不在行、不專業與不了解、不關心，盼陳徹底了解問題根源後，再來發表意見。也呼籲政府落實去年通過公投的「以核養綠」、落實逐年減煤。

(中時 )