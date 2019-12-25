內政部今天公布明年新實施重大政策或措施彙整表。其中為強化地方立法機關議事運作的透明度，明年元旦起地方議會、代表會於會議召開前、進行中及結束後都應落實議事公開。

內政部表示，去年11月30日內政部已修正發布「地方立法機關組織準則」第25條、第37條，就地方議會、代表會公開舉行會議的辦理方式予以明定，並於明年1月1日施行。相關規定生效後，地方議會、代表會於會議在召開前應該議事日程公開於網站；議會進行中時，大會會議應開放旁聽、議會大會會議全程網路或電視直播、議會大會及委員會會議全程錄影、代表會大會及小組會議全程錄音。而結束後會議紀錄、議事錄及影（錄）音檔於一定期限內公開於網站。

內政部表示，藉由地方立法機關開會過程及會議資訊公開，有助民眾檢視地方議會開會狀況、議案審查結果及議員問政表現，落實地方民意代表對選民負責之精神並保障民眾知的權利。

另外，同樣在明年元旦上路的還包括現行已規定私立公墓、骨灰（骸）存放設施業者向消費者收取的管理費應設立管理費專戶專款專用。而明年元旦起則規定專戶的支出範圍，明定以維護管理該殯葬設施所生必要的直接支出費用為限，及不得由該專戶支用的事項等基本原則，並增訂相關支用明細規定。

內政部表示，管理費專戶的收支情形專簿，增訂得採電子資料形式建置，並得置放於網站提供查閱。並修正會計師查核報告及年度決算書報請主管機關備查的期限，為年度結束後5個月內；另增訂相關決算書格式授權由中央主管機關定之。

內政部說，藉由明定管理費專戶的支出細項與專戶決算書格式，有助強化地方主管機關對管理費的監督與管理，避免管理費遭業者不當濫用，以落實維護設施永續經營、保障消費者權益。

(中時 )