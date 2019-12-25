第二場2020總統大選政見發表會於今天登場，親民黨總統候選人宋楚瑜認為，儘管現任總統蔡英文在選前大開各種支票，但連任後也不會兌現。

宋楚瑜表示，就算大家讓蔡英文當選連任，蔡英文也會宣稱面臨財政困難，就好像蔡英文當初推動年金改革，軍公教希望政府維持承諾，民進黨政府請大家共體時艱，然而如今選舉一到高鐵南沿、發展太空產業、加碼農保樣樣來，蔡英文的執政團隊沒有看到我們的危機，我們必須善用有限資源，不能亂開支票。過去半年大家都亂開支票，但民進黨沒有告訴我們錢由誰出，是忘記了還是想不起來，喊口號就能治國嗎？台灣主權喊口號就能守住嗎？

宋楚瑜還說，這次大選，勞工團體給了三位候選人每人一個稱號，蔡英文的稱號是「只賣芒果乾」，韓國瑜是「只開芭樂票」，而他是「活在舊時代」，他的確來自舊時代，但擁有舊時代的堅持與認真，選民把票投給他意味著自己的心可以完全自主、不受藍綠左右，意味著選民本身才是主人，也不會被人取笑為「芒果，你個芭樂」!「投給宋楚瑜，你就是一個擁有自由、民主DNA、被人家稱羨的TOP好公民！」

(中時 )