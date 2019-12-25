即大陸電信巨擘華為之後，在美用戶持續成長的陸知名短影音軟體抖音已成為美眼中釘，遭美國會指控其恐涉嫌資安與國安問題而需加強審查。面對華府屢屢施壓，有外媒指出抖音母公司字節跳動為了確保其市值，正考慮各種選項，其中包括出售股份。不過，公司發言人已否認有此一事。

報導指出，針對美國施壓，抖音顧問提出一系列解決方案，包括積極的法律辯護、分拆業務，其中仍以出售多數股權最為引人注目。報導指出，若字節跳動出售逾半抖音股權，可以籌集超過100億美元。

報稿引述一名消息人士表示，由於抖音持續受到使用者歡迎，潛在的商業利益不斷上升，讓字節跳動尚未做出最終決定，目前傳比較傾向盡可能對業務享有完全控制權；不過，該名人士表示，字節跳動已考慮在必要時出售抖音股權，以保護企業價值，最有可能的出售方案是公司將多數股權出售給金融投資機構。

對此一傳聞，字節跳動發言人表示此報導純為謠傳，毫無價值，公司並無計畫出售抖音股權。

近期在美用戶快速成長的抖音，已遭多位美國議員指控有北京間諜活動疑慮，並指出其早與陸情報部門合作，藉由蒐集用戶個資、通訊內容與IP等數據、並將其傳回北京，雖然自節跳動一再強調海外版的抖音與陸版有所不同且營運自主。

路透社也報導，字節跳動正加緊將抖音海外版與大陸版業務切割，試圖讓美方相信北京當局無法取得海外用戶訊息。不過此舉仍無法停止華府對抖音的質疑，接連遭到美陸軍與海軍封殺，禁止相關部門的電腦和電訊設備上使用。

此外根據《華爾街日報》23日報導，字節跳動正考慮為抖音設立全球總部，新加坡、倫敦、都柏林都在考慮範圍中，但候選名單中沒有美國城市。

(中時電子報)