國民黨提名總統候選人韓國瑜於今日總統政見會後受訪表示，不會對今日的表現打分數，只在意講出台灣人民心聲，是最重要的事。

韓國瑜表示，針對台灣最大敵對國家的問題，昨晚在博恩夜夜秀，已回答過。今天就不再贅述。

韓國瑜回應，對有關卓越雜誌調查執政滿意度，高雄市在六都倒數中第二此事表示尊重。韓國瑜也指出，過去日前黨內初選時，他的支持度也是最低。

韓國瑜提到，有關反滲透法，之後會再進一步的說明。

(中時 )