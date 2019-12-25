韓國瑜：政見發表不要只打分數 最重要是講出人民心聲 16:172019/12/25 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨提名總統候選人韓國瑜今日政見發表會照 (吳家豪攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨提名總統候選人韓國瑜於今日總統政見會後受訪表示，不會對今日的表現打分數，只在意講出台灣人民心聲，是最重要的事。 韓國瑜表示，針對台灣最大敵對國家的問題，昨晚在博恩夜夜秀，已回答過。今天就不再贅述。 韓國瑜回應，對有關卓越雜誌調查執政滿意度，高雄市在六都倒數中第二此事表示尊重。韓國瑜也指出，過去日前黨內初選時，他的支持度也是最低。 韓國瑜提到，有關反滲透法，之後會再進一步的說明。 (中時 ) #韓國瑜 #總統 #反滲透法 #反滲透 #今日 #總統政見發表會 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 特勤吳彥祖護駕 女粉「想被保護」 21:062019/12/22 娛樂 兩岸交流風聲鶴唳 諜影幢幢 04:102019/12/23 焦點新聞 退役情治人士：反滲透法只為選舉 04:102019/12/23 焦點新聞 綠拚反滲透法三讀 宋楚瑜批暴衝 04:102019/12/23 焦點新聞 連當啦啦隊的自由都沒有 04:102019/12/23 論壇廣場 請給企業一個不用看臉色的環境 01:182019/12/23 政治要聞 抗中過了頭 台灣產業陷入斷鏈困境 01:182019/12/23 政治要聞 綠強推反滲透法 台商批回到戒嚴 04:102019/12/24 話題觀察 直球對決博恩 韓國瑜：不要低估這兩件事 23:132019/12/24 政治 寒蟬效應已現 台師紛噤聲 04:102019/12/25 政治要聞 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 最新總統民調出爐 網驚訝：這有人信！？ - 政治 政見發表會被圈粉 韓黑跳船了！ - 政治 政見會／韓國瑜批：台灣真正危機是蔡總統被架空了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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