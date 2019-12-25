國民黨總統候選人韓國瑜喊「唯一支持蔡英文」後，親綠政黨的最新民調出爐，民進黨蔡英文總統以53.4%領先國民黨韓國瑜的19.8%，兩人差距拉大到33.6個百分點。但民調也顯示，仍有17.5%的中間選民無法選出要支持誰。網友看完民調後，紛紛留言稱「這種民調真有人信？」、「小黨自嗨啦」。

根據《綠黨》今(25日)所公布最新民調，結果顯示。在總統支持度方面，民進黨蔡英文有53.4%支持度、國民黨韓國瑜19.8%支持度。親民黨宋楚瑜支持度則9.2%，落居第3。韓雙方差距達33.6%，但仍有17.5%的中間選民無法選出。

至於在不分區政黨票部分，該民調採不提示政黨的選項調查，提供所有政黨公平競爭機會，顯示前三大黨為，民進黨支持度29.0%、國民黨22.1%、民眾黨5.9%，時代力量則為3.2%、綠黨3.5，其他政黨新黨、台聯、一邊一國等，支持度均低於3％。此外，有高達31.8%的受訪者並無明確意見。

該民調由綠黨委託展欣民調在12月23日到24日進行調查，調查對象為全國年滿20歲以上民眾。手機與市話各半，市話以全國家戶電話資料庫為抽樣母體，採分層比例抽樣。完成1054份樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.01%，並採戶籍、年齡、性別進行加權。

網友看完民調後，紛紛留言稱「這種民調真有人信？」、「穩了」、「民調冷冰冰」、「堅定支持我韓總」、「韓國瑜不可能上啦」、「蔡包又領先啦」。

(中時電子報)