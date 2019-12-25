高公局規畫組長林生發簡報五楊高架延伸案，全線沿中山高兩側布設，湖口段截彎取直。（羅浚濱攝）

高公局指五楊高延伸案在新竹路段，將採取半半施工。（羅浚濱攝）

解決湖口及竹科交通壅塞問題的國1五楊高架延伸案，25日在竹科新安交流道做簡報，交通部林佳龍指出，五楊高架延伸案預計年底完成可行性評估，待行政院核定後啟動綜合規畫及環評作業，總經費約750億，完工後未來新竹到台北只要45分鐘。

高公局規畫組長林生發簡報五楊高架延伸案，從湖口到頭份路段，全線沿中山高兩側布設，湖口段截彎取直，採隧道通過湖口營區，其餘採高架，在新竹系統交流道處做分流，分流國3並延伸到茄苳交流道，目前沒有規畫進入竹科的匝道或交流道。

林生發說，沿國1兩側布設的高架橋墩，將盡量貼近高速公路護欄，減少建物拆遷，新竹路段須採半半施工，施工期程6年，因經過新竹斷層、新城層斷、山崩地滑地質敏感區，並有建物密集施工和交流道布設困難的課題，要在先期評估及後續規畫階段檢討。

林生發說明，計畫總建設經費約750億元，經濟效益評估結果，益本比為1.3，具有經濟可行性，待行政院核定進行綜合規畫和環評作業約要2年時間，若相關時程能順利進行，五楊高架延伸工程8年可完成。

交通部表示，五楊高架延伸案可行性評估研究年底完成，但路線尚未最後定案，目前評估工程方面確具可行性，但實務上還有許多問題待克服，期末報告完成後，須呈報行政院核定，方能推動後續作業。

縣長楊文科表示，五楊高延伸案是中央與地方合作的最佳典範。市長林智堅則感謝林佳龍大力支持、民進黨立院總召柯建銘協助溝通，盼建成後能解決新竹縣市民眾最在意的上下班交通問題。

爭取連任的新竹縣立委林為洲、新竹縣市民進黨立委候選人鄭朝方、周江杰及鄭宏輝都到場慶賀五楊高延伸案將啟動。

(中時 )