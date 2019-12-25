貴賓一字排開人手一架紙飛機、一起朝天空射出，象徵祝賀水交社文化園區的開幕啟用。(曹婷婷攝)

雷虎小組以7機大雁隊形衝場凌空飛過，宣告水交社園區開幕了。(曹婷婷攝)

AIR台南館《美軍在台南》提供互動式體驗。(曹婷婷攝)

有「雷虎的故鄉」美譽的水交社眷村，斥資3億元、歷時3年修復，市定古蹟原水交社宿舍群修復再利用變身成為「水交社文化園區」，25日正式開幕，市府與國防部合作，邀雷虎小組以7機大雁隊形衝場凌空飛過，現場驚呼連連。

水交社園區是台南目前現存唯一一個眷村文化園區，時空演變下，眷村拆遷逐漸消失，水交社文化園區為台南眷村風貌留下見證，昨天開幕儀式更請到馳名海內外的雷虎特技小組帥氣登場，以盛大7機大雁隊形，開啟紅、白、藍象徵勝利的3色彩煙。

台南市長黃偉哲開幕儀式中提到，水交社宿舍群的修復和策展，不只緬懷過去，也向空軍弟兄致上最高的敬意和謝意，水交社文化園區的人文歷史及美麗景緻，將讓人留下深刻印象。 他也與貴賓人手一架紙飛機、一起朝天空射出，象徵祝賀水交社文化園區的開幕啟用。

承載空軍歷史與記憶的水交社，歷史縱深橫跨明清至戰後，1941年日本「台南海軍航空隊」成立後設軍眷宿舍，戰後中華民國空軍接收為空軍眷村，1956年「雷虎特技小組」飛行官及眷屬進駐居住，先後孕育逾50位將軍。

2004年市府將「原水交社宿舍群」指定為市定古蹟，2013年起啟動古蹟修復及景觀工程規劃，2016年正式動土，歷時3年終修復完工，以文化園區嶄新面貌再現風華。

8棟古蹟建築涵蓋3棟將級、5棟校級宿舍，規畫成8大主題館，共有眷村主題館《天空的凝視》、水交社展演館《眷戀煙花燦爛的歲月》、水交社歷史館、AIR台南館《美軍在台南》、藝術特展館《水交社四時敘事》等5個主題館特展，另有3據點包括文學沙龍館《老張串門》、眷村食堂《麵聚場》則委外經營餐飲。

即日起至29日連續5天開幕系列活動以「眷村味」為主軸，除主展館還有眷村美食DIY、飛機自造場工作坊、眷村市集、投影之夜、Photo Go攝影上桌、地景音樂會、街頭藝人表演等精彩節目，還有滿額送文創小物、活動護照集點換開園紀念禮、眷村食堂回饋折抵等好禮大放送。

為慶祝開幕，園區內五大收費展館將自即日起至農曆年前的1月22日，開放民眾至遊客中心免費索票（5主題館）及線上預約（飛行親子館）參觀體驗。由於每棟宿舍空間量體不大，為維護珍貴古蹟，各展館都設有同時間進場總量管制，採預約憑票參觀，收費機制將於明年1月26日（初二）啟動，屆時以100元票價即可飽覽包括眷村主題館等5個主題館特展。

最有趣的飛行親子館《童年‧遊戲‧話眷村》也只要銅板價50元即可親子共遊；2-6歲的小朋友可以透過角色扮演在迷你菜市場買菜、或扮成小空軍透過VR模擬飛行，預料將受到大小朋友喜愛。

(中時 )