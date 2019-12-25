《日股》日經指數收低0.2％，日產跌至8年新低 15:572019/12/25 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周三（25日）為聖誕節，全球許多金融市場已經放假，與其他未休市的亞股一樣，日股交投清淡，終場日經225指數收跌0.20%，為23,782.87點。東證一部指數收跌0.39%，為1721.42點。 日產汽車股價下挫3.1%，創下8年新低。該公司擔負扭轉營運重責大任的副營運長Jun Seki宣布將離開公司，轉往日本電產（Nidec Corp）擔任總裁。日本電產收漲0.3%。 (時報資訊) #指數 #日股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》生醫、消費股領軍，日經指數小漲0.18％ 11:592019/12/23 財經 近10年台股期貨指數年化報酬8.84％ 12:192019/12/23 財經 《日股》生醫、消費股撐盤，日經指數微升 15:062019/12/23 財經 《日股》假期前獲利了結，日股近持平 11:252019/12/24 財經 台灣優米奪日本金獎肯定 謝美國獲農委會表揚 14:562019/12/24 生活 《日股》獲利了結，日股近持平0.04％ 15:572019/12/24 財經 今年近50家Ａ股公司申請破產重整 較去年倍增 21:012019/12/24 財經 明達醫今日每股58.8元新上櫃掛牌 08:502019/12/25 財經 《日股》日股早盤收跌0.1％，日產汽車跌幅最大 11:422019/12/25 財經 副營運長跳槽 日產股價應聲跌 14:212019/12/25 財經 財經熱門新聞 7奈米慘輸台積電丟炸彈？ 天王分析師嗆爆三星 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 新光大公主拜票被打槍 網嗆1句戳中她要害 - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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