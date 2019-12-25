周三（25日）為聖誕節，全球許多金融市場已經放假，與其他未休市的亞股一樣，日股交投清淡，終場日經225指數收跌0.20%，為23,782.87點。東證一部指數收跌0.39%，為1721.42點。

日產汽車股價下挫3.1%，創下8年新低。該公司擔負扭轉營運重責大任的副營運長Jun Seki宣布將離開公司，轉往日本電產（Nidec Corp）擔任總裁。日本電產收漲0.3%。

(時報資訊)