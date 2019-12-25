兆赫(2485)今(25)日舉辦法人說明會，董事長黃啟瑞表示，2019年兆赫確實「很辛苦」，明年恐也儘量維持持平到小賺，兆赫目前力拚轉型，開發新產品、新客戶，相關效應預計最快也是要等到後年，目前兆赫也在準備新竹的新廠，有利於後續迎戰美中貿易戰。

黃啟瑞表示，傳統數位利潤低，是整個市場的問題，兆赫今年真的是很慘的一年，明年也會很辛苦，可能就是力拚持平到小賺，他表示，有線電視市場進入門檻高，勞力密集度高，且一般來說大廠不會介入，兆赫的規模是設定在中小型企業，迎接5G時代，看好有線電視會扮演更重要的地位，其實所謂的有線電視並不是如台灣市場的既定印象，以美國市場來說，主要是以光纖和銅為原料，其提供相對高的穩定性，未來有線電視背後象徵的就是頻寬，長線會是兆赫的機會。

黃啟瑞也說到，兆赫目前積極想的就是如何化危機為轉機，公司力拚轉型，過去兆赫進行過三次轉型，都很順利，不諱言這次是最辛苦的，現在兆赫全力爭取新的客戶，一直都有在談，另外，明年兆赫會持續推出新品，其中有一項為1.8GHz Outdoor Passive，主要是將RF實體使用頻寬延伸到1.8GHz，該產品市場上有機會是從兆赫開始做，甚至未來幾年也只有兆赫在做，即便有競爭者也可能僅2~3家，商機會從歐美市場開始，產品週期可以高達10~20年，樣品現在已經開始，但還沒開始量產，預計明年就會有產品出來，但真正對營運發酵恐要等到後年。

財務長何文順表示，這兩三年來是兆赫成立38年以來較差的年度，其中原因包括大陸有廠地被徵收，還有面對客戶殺價、匯率以及市場競爭，壓縮到兆赫毛利率，兆赫這兩年比較大的支出都是在嘉義廠。

兆赫累計前三季營收為61.6億元，營業毛利為4.22億元 ，累計稅後淨損為600萬，每股虧損0.02元，毛利率為6.86%，2018年、2019年也是兆赫自成立以來惟二年毛利率落在個位數的年度。

兆赫目前在新竹、嘉義，以及大陸深圳有廠，主要生產是擺在嘉義，但由於新竹還有很大空間，目前也在建造新廠，可以因應後續美中貿易戰的風險。

(時報資訊)