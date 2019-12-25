謝謝主持人，剛剛聆聽韓國瑜市長、宋楚瑜主席的發言之後，我基本上認為，剛剛韓國瑜所講的事情，其實對現實政府的政策運作，並不是有完整的瞭解。

很多的事情事實上都已經在做，也已經在處理，有些數字確實與現實差太遠。他這些說法，其實在以前也說過，社會也給他很多指教，可是好像都沒有反應在他今天所發表的政見中。

其次，我要謝謝宋楚瑜主席，在過去兩次擔任我的總統特使，參加APEC會議。這是一個民主國家的典範，我們三次共同競逐總統的情況下，為了台灣的利益，還可以一起合作，我相信這樣的精神，我們會持續下去。

至於在今天政見發表會的第三輪，我想談一下司法議題和司法改革。

韓國瑜市長和國民黨，最近攻擊民進黨干預司法，也舉了很多例子。我看了這些指控，有些是捕風捉影，根本是沒有根據的指控，有些是國民黨刻意把個案政治化。

關於最近監察委員調查司法案件的議題，其實長期以來，監察院和司法院一直都有存在這樣的爭議，不論是誰執政，或監察委員是誰提名，都有這樣問題的存在。法官獨立行使審判權，監察委員獨立行使調查權、監察權，都是憲法的保障和規範的事項。

我認為，兩院之間應該聽取社會意見，謹慎地去處理這個爭議，彼此協調，如何去畫出一條線，讓法官和監察委員，都能獨立地行使各自的憲法職權。這才是我們在民主社會、憲政體制應該要走的路，這件事情我們不需要政治化。

但是在今天，我要講一個真實的案例，就是黃世銘案。一個領導特偵組的檢察總長，由特偵組的另一位檢察官開車，帶著監聽譯文，進入總統官邸，向馬總統報告偵查中的案件。

然後總統再將這些內容，洩漏給行政院長，並且藉由司法個案的內容，發動對國會議長的鬥爭。

這個案子的劇情，很多人印象深刻，真的讓人怵目驚心。社會因為這個案子也才知道，原來特偵組不但監聽國會，甚至還監聽自己的檢察官同仁，這目的只有一個，就是要把王金平院長拉下來。什麼叫東廠？這就是東廠。

這個案子到最後，就是馬總統提名的檢察總長黃世銘，在任期結束之前辭職下台，後來被法院判刑一年三個月，這是多麼嚴重的事情。所以真正會干預司法的是國民黨，黃世銘案就是鐵證，而且這是法院認證的。

檢察總長領導特偵組，而特偵組被國民黨當成政爭的工具，這就是為什麼，後來特偵組被廢掉了。

而韓市長居然還說，他上任後要重新成立特偵組，還說這是檢調的建議，真是讓人無法相信。

每一個檢察官，本來就有偵查犯罪的職責，難道除了特偵組的少數人之外，其他的檢察官都沒有在做事嗎？都不查弊案了嗎？當然都不是。這種說法，是污辱全國認真的檢察官。

韓市長不斷指控蔡政府貪污，但說了半天，一個實際的案例都沒有，全是憑空猜測，甚至把慶富案都算進來。我要提醒，慶富案是馬政府時代的事，蔡政府是在善後，不是嗎？

真的要講貪污，大家更記得國民黨執政的官員，前行政院秘書長林益世，前南投縣縣長李朝卿，前新北市副市長許志堅，還有前營建署長葉世文。

韓市長，你還有一位政壇大哥，當初把你引進北農當總經理，後來因為焚化爐弊案收賄三千萬，被判刑八年，現在正在服刑。我記得上次政見會，韓市長說將來如果貪污，就把你關起來不要假釋，一天只吃一頓飯。韓市長這番話，要不要去講給你的政壇大哥聽？

我認為一個總統，要讓司法公正，就要從自己做起。我任內也提名了現任的檢察總長，但是我只有在提名之前，請他來見面，確認他是合適的人選。

從提名他、到國會通過之後，我從來沒有找他來見面，他也沒有來找過我。我們沒有私下見面，更不要說總統介入個案了。

一個總統，談司法改革，也不是用韓市長這種「斬雞頭發誓」的方式。這只是證明你把司法議題，當作選舉的工具而已。總統更應該從制度面，來改善司法的功能與公信力。

這三年來，我在司法改革工作上，投入了很大的心力。我知道人民對司法改革的期待很高，也因為期待高，所以標準也很高，一定有不滿的聲音。

但司法制度的問題是長期累積而來，不是一朝一夕可以改變，所以司改不是把它打掉重練，而是全面調理它的體質。

這是一項龐大的工程，需要總統來領導，展現決心，才能促成各界的參與，及政府部門的合作。於是我們召開的「司法改革國是會議」，依照這個會議的共識，我們積極推動立法，和制度的改革。光是在立法院通過的法律，就多達51項。我們也每半年，向社會提出一次進度報告。

司改沒有特效藥，我們就是要紮紮實實地去做基本工，一步一腳印，去改善司法的體質。

我們具體的成果有什麼？首先，我們強化了對被害者和弱勢民眾的保護。我們讓被害人可以參與訴訟，讓他們的聲音在審判中被聽到。我們也要求各級法院，設立勞動專業法庭，減少勞工的訴訟障礙。

第二，對不適任司法人員，我們建立了更有效的監督淘汰機制，這是很多民眾非常在意的事情。透過好幾項法律的修正，未來法官、檢察官的評鑑，會有更多外部公正人士的參與。

第三，我們建立了毋枉毋縱的司法制度。我們強化了冤錯假案的再審機會，也強化了犯罪者的防逃機制。我們更透過修改相關制度，加強落實偵查不公開的原則。

第四，我們建立專業可信的審判制度。新建立的大法庭制度，將會統一見解，減少審判標準不一的爭議，這是在過去引起很多政治爭議的事情，這將是有效提高司法的公信力。

這些司法改革成果，每一步踏出都很辛苦，我知道還不夠，人民希望我們做更多。我未來四年的最大重點，就是「國民參與刑事審判法」，也就是「國民法官」，讓公民可以參與司法的審判。

這項草案已經送去立法院，可惜在這一屆國會沒有辦法來得及通過，未來四年，讓人民參與審判的機制上路，讓司法審判更加公開透明，不會偏離社會的情感。

這是一個更大工程，我們必須投入更多的人力，也要推動社會法治教育。不僅審判過程要有人民的參與，全民的司法素養也會提升。台灣的司法會脫胎換骨，也會回歸變成是人民的司法。

在這裡，我要再重新講一遍，很多韓國瑜市長的指控，確實是捕風捉影、沒有根據，我們也在很多不同的情況下都解釋了。但是在這一段時間、這兩次政見會，我發現，韓市長只是忙著講他自己的，別人說的、別人講的、別人澄清的，沒有影響他的看法，我不曉得這是故意的呢？還是不是故意的。但是一個領導人如果不能反省的話，這將是一個最致命的錯誤。

(中時 )