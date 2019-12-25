為推行政府性別平等計畫，土地銀行今日宣布，將擴大開辦「微型創業鳳凰貸款」，該項創業貸款將用於協助婦女及中高齡者創業及促進就業，貸款額度最高200萬元，貸款期間最長7年，前2年免息，為政府推展性別平等計畫的重要一環。

土銀指出，該專案自民國98年開辦，已有10年歷史，該專案累計貸放835件，金額4.4億元，平均每件貸款金額為52.7萬元，勞動部對此數度表揚，肯定土銀長久以來協助辦理微型創業鳳凰貸款及對提升國家經濟發展、促進社會就業的貢獻。

土銀為不動產專業銀行，土建融及房屋貸款業務皆為市占第一，對此土銀主管指出，未來貸款方向也將更多元化，近幾年來已積極轉型，除辦理授信、信用卡、財富管理、電子金融等業務，亦配合政府政策推動「五+二新創重點產業」、「新南向政策」及「危老建物重建」等融資業務。在競爭激烈的金融環境中，力求為客戶提供多元化創新金融服務，朝全方位優質金融機構的目標前進。

(工商 )