太平洋房屋在董事長盧阿水接手後推動轉型，已經連續第二年獲利，25日舉辦歷年最大規模業務表揚大會，盧阿水表示，今年太屋店數成長家數和成長率在各房仲品牌名列前茅，明年太屋將要延續今年氣勢，店數目標180店，重返一線品牌，代銷事業目前已手握50億案量在手，成為房仲、代銷全方位經紀業者。

盧阿水接手太屋董座三年來，今年繳出漂亮成績單，以彰化為大本營的直營三店，業績翻倍成長，加盟店數回升至130店，目前還有15店是已簽約、未開出，在房仲二大體系夾擊下，今年太屋店數成長更在各加盟品牌中名列前茅，明年目標180店更可望「超車」同業，在激烈的各品牌房仲市占中，前進一名。

至於代銷事業的編制和接案規模更快速擴大，目前已握有欣巴巴北投奇岩25億等合計50億案量在手，而今年所銷售個案方面，中和「青慕淳」創下二個月完銷佳績、鶯歌「三發丰悅」銷售率達八成。

盧阿水說，太設集團原已擁有建設、百貨等事業，將房仲和代銷進行上下游整合，近年來市場轉變，新屋與中古屋房價拉近，太屋更不能死守房仲事業，代銷事業的案量將會快速成長。

非房仲業出身的盧阿水，接手太屋三年除首年小幅虧損，近二年都有獲利，房仲業少見。他和各地加盟店東打成一片，加盟店東都很喜歡「阿水董」下鄉訪店。

盧阿水表示，團隊人員年輕化，投入大量資源在數位行銷與後台系統更新，太屋確實變得不一樣了，明年「天氣暖了，蛇跑出籠」，中型品牌面臨大型品牌加速展店的夾擊，房仲品牌拼市占，除了「空戰」，更要打「陸戰」，明年以邁向180店為目標，進入第一線品牌。

(工商 )