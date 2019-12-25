陸外交部：陸美對首階段協議簽署 保持密切溝通 16:052019/12/25 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普於美東時間24日稱，中美即將簽署第一階段貿易協議。對此，中國外交部發言人耿爽25日在例行記者會中表示，上周中美元首通電話，在通話中雙方談到中美第一階段經貿協議的問題。至於第一階段貿易協議的簽署問題，雙方的經貿團隊正在就協議簽署具體安排等後續工作保持著密切的溝通。 (工商 ) #協議 #貿易戰 #首階段 也許您會感興趣 推薦閱讀 穆努欽：中美首階段協議1月簽定 04:092019/12/21 財經要聞 貿易戰牽動 12月國民經濟信心微降 04:092019/12/21 財經要聞 日韓貿易戰也喊停 半導體材料出口限制解除 16:252019/12/23 財經 全球企業併購意願 不受貿易戰影響 16:422019/12/23 財經 《傳產》消費者看平房價比增至45％，創5年新高 17:052019/12/23 財經 陳思寬 憂陸美貿易戰是大變數 04:102019/12/24 財經焦點 1分鐘財經掃描》貿易戰趨緩 惠普供應鏈來台設廠恐喊卡 08:172019/12/24 財經 5萬人小島！竟成美陸新戰場 00:022019/12/25 國際 高林股營運受貿易戰影響 25日舉行法說會 09:162019/12/25 財經 施羅德：貿易戰休兵 將提振新興市場前景 10:232019/12/25 財經 財經熱門新聞 7奈米慘輸台積電丟炸彈？ 天王分析師嗆爆三星 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 新光大公主拜票被打槍 網嗆1句戳中她要害 - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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