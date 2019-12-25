美國總統川普於美東時間24日稱，中美即將簽署第一階段貿易協議。對此，中國外交部發言人耿爽25日在例行記者會中表示，上周中美元首通電話，在通話中雙方談到中美第一階段經貿協議的問題。至於第一階段貿易協議的簽署問題，雙方的經貿團隊正在就協議簽署具體安排等後續工作保持著密切的溝通。

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