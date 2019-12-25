由中天電視及17Media合作推出的益智綜藝節目《金牌17Q》24日平安夜推出耶誕節特別企畫，獎金不手軟大放送，來賓獎金挑戰賽答對7題就可獲得5萬，單集總獎金高達20萬，該集由巴鈺及許富凱聯手主持，來賓特別邀請到韓辦發言人葉元之與何庭歡、外科醫師江坤俊以及宅男女神蔡允潔，比顏值、比實力也比智力。

第一位由韓辦發言人葉元之上場答題，葉元之現場來了一段「葉元之YA（葉）我原汁（元之）原味」的RAP，可愛俏皮的表現笑翻眾人。但葉元之在第3題就碰上難題「手汗太多是因為什麼過度亢進造成的現象」，巴鈺建議可以用刪去法來答題，葉元之竟天真詢問：「是製作單位會自動幫我刪，還是我要自己刪？」讓一旁的許富凱大笑直說：「哇！他很有綜藝哏。」最後葉元之依舊沒能答對，總共答對2題，獲得5千獎金。

巴鈺（左）及許富凱搭檔主持。（中天提供）

下一位由同為韓辦發言人的何庭歡接棒上場答題，曾以美女主播聞名，在網路上人氣超高的她，一上場就被主持人要求拍張賣萌照，何庭歡靦腆的對著鏡頭比出YA的手勢，巴鈺瞬間被萌到，指著許富凱問：「人家是台北深田恭子那你是什麼？」許富凱表示：「我高雄旗山金城武！那你呢？」巴鈺立刻不甘示弱的說：「那我是重慶北路的安潔莉娜裘莉！」從西洋歷史、古詩到醫學相關的題目都難不倒外貌、實力兼具的何庭歡，最後她順利連答7題，帶領觀眾們拿到5萬獎金。中天《金牌17Q》每周一至周三晚間9點播出。

(中時 )