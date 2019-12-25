中華電信今(25)日公布旗下MOD、Hami Video的2019「年度影音排行榜」。中華電信指出，今年電影和戲劇銷售刷新歷年紀錄，寫下亮眼成績。電影方面以英雄電影、迪士尼電影最受歡迎，MOD依序由漫威鉅作《復仇者聯盟：終局之戰》、DC宇宙海中霸王《水行俠》、最強女英雄《驚奇隊長》拿下前三名；Hami Video則由《獅子王》、《玩具總動員4》分別拿下冠亞軍，位居第三的《人面魚：紅衣小女孩外傳》為今年唯一上榜的國片；在戲劇部分，《知否知否應是綠肥紅瘦》和《我們與惡的距離》登上今年最熱門的戲劇。

英雄電影夯 搶下榜單前三名

2019年MOD電影排行榜由全球影史票房冠軍《復仇者聯盟：終局之戰》稱霸榜首；DC超級英雄「水系猛男」《水行俠》位居第二；第三名為漫威首部女英雄獨立電影《驚奇隊長》。在MOD、Hami Video的熱門電影Top 10排行榜中，超級英雄電影和迪士尼電影佔了MOD電影排行榜9成，而在Hami Video電影排行榜中則佔了7成，是今年最暢銷的電影類型。

今年不僅電影強片連發，戲劇類亦大獲客戶喜愛，《知否知否應是綠肥紅瘦》為年度戲劇點閱冠軍，顯示台灣觀眾對陸劇的關注度高。另外，近年來一系列的本土優秀作品也累積觀眾對台劇的好感度，金鐘話題大戲《我們與惡的距離》果然不負眾望成為最受歡迎台劇！

中華電信MOD 2019電影排行。(中華電信提供／黃慧雯台北傳真)

中華電信MOD 2019電影排行。(中華電信提供／黃慧雯台北傳真)

2019中華電信MOD、Hami Video的電影與戲劇排行榜。(中華電信提供／黃慧雯台北傳真)

中華電信MOD繼2018年底用戶數突破200萬，今年推出全台首創的「自選餐」服務，將頻道自主權還給消費者，廣受客戶喜愛，包月服務的點閱率也較去年同期成長27%。未來一年MOD、Hami Video將持續帶給消費者更豐富和優質的影音服務，延續2019的成績，全力提升軟硬體，提供熱播的強片內容，包含《黑魔女2》、《返校》等強片，同時也將深化4K影音內容，帶給消費者更勝以往的觀影體驗。

(中時電子報)