據集邦科技（TrendForce）旗下拓墣產業研究院最新報告指出，預估今年第4季全球晶圓代工市場市占率排名，由台積電以52.7％穩居龍頭，三星17.8％排名第2，格芯以8％居第3，台積電與三星差距再度拉開，就有韓媒透露消息，三星正在研擬降低晶圓代工服務價格。然而，資深半導體分析師陸行之在臉書表示，這些新聞可信度都有很大問題。

據韓媒《BusinessKorea》報導，三星電子正在降低晶圓代工服務價格，以增加市占率。儘管三星拒絕透露與客戶進行價格談判的結果，但市場人士聲稱，三星很可能會降低價格，三星正尋求加速微細加工技術的發展，並透過降低價格來增加市占率。

台積電大部份產現都被用在蘋果、華為在內的公司製造晶片，三星則是已有競爭力的價格爭取新客戶。三星近期也獲得大陸無晶圓廠公司及 IT 公司訂單，三星首度與百度合作的AI 晶片產品，百度提供先進的AI設計平台，以提升AI性能，三星也藉此將晶圓代工業務拓展到雲端運算以及邊緣計算的高性能計算 (HPC)領域。

在7奈米先進製程競爭下，三星選擇一步到位、搶先導入極紫外光（EUV）微影技術，反而錯失1年的卡位黃金期，造成包括蘋果、華為、超微、高通、賽靈思等客戶訂單都流向台積電，台積電也藉由7奈米製程，在第三季創下同期新高紀錄。

不過，陸行之對此消息表示，韓媒以及某些國內媒體的可信度有很大問題，人無信而不立，到底是降價搶單，還是每片晶圓良率太低賣不了高價，所以講降價搶單，最好講 per die basis。

陸行之指出，三星要講資本開支最好先公布晶圓代工資本開支，講市場份額，先講每季度公布對內/對外客戶的晶圓代工營收，否則只是分拆營收欺騙估值的伎倆，如果三星可以這樣蒙混過關，那英特爾也可以分拆晶圓製造營收為晶圓代工，對投資人吹牛晶圓代工市場的份額有多大。

(中時電子報)