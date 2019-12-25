青少年未來最想做什麼？金車文教基金會今公布調查指出，青少年最想成為遊戲電競手或設計師（26.9％）、廚師美食評論家（21.7％）和直播網紅藝人（19.2％）。若考慮性別，男生最想成為遊戲電競選手（46.3％），女生最想當美容彩妝師（29.3％）。

早期青少年以醫師、律師、會計師等三師為未來理想職業，但隨著時代變化，這些既有觀念被徹底顛覆，現在青少年對於未來職業有新的看法。

金車文教基金會進行「2019青少年未來生活與科技問卷調查」，在11月份透過網路及實體發放問卷方式調查了8695位小五到高中職三年級學生的看法，正負3％的抽樣誤差，信心水準為97％。

面對變動的大環境及現實，調查指出，青少年認為未來生活最需具備外語能力（57.8％）、溝通表達能力（36.1％）和解決問題能力（33.5％）。同時，有67.1％青少年自認最缺乏外語能力，高中生甚至有74.4％自認英文能力不足。此外，高達84.9％青少年未來會考慮到國外就業或發展。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，過去律師、醫師、會計師被視為理想職業，但這些對現在少年來說進入門檻太高了，他們轉而對遊戲電競手或設計師、廚師美食評論家和直播網紅藝人等職業有高度興趣。

Skills for U執行長黃偉翔表示，他表弟在當恐怖遊戲實況主，目前頻道上萬人，卻曾因讀台中一中、政治系所畢業，被認為是浪費。但實際上，現在的職業跟以往有很大不同，新興職業的本職，是將許多舊有科系科目，重新打散排列成新的職業運作模式。

海山高中學生宋佩芸說，她未來想當外交官，最期待可以有任意門和時光機，這樣就能夠跟世界各國的人交流。她認為，對未來科技不瞭解才會害怕，只要深入去學習及體驗，其實沒什麼好害怕的。

(中時 )