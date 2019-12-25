民進黨秘書長羅文嘉25日到台中輔選，為同黨第五選區立委候選人莊競程拉抬聲勢，羅文嘉表示，北屯、北區將有新氣象，新的人才投入選戰能開出1朵希望的花朵，他是台中的女婿，關心台中選情，最關鍵的2席是莊競程與洪慈庸，2席若守得住，台灣民主國會就能守得住。

羅文嘉陪莊競程車隊掃街、2人揮手致意，沿途支持者比出2號手勢回應，抵達北屯四張犁農村公園活動中心拜票時，受支持者歡迎，羅文嘉稱讚，莊競程為台大醫學工程博士，願意放棄優渥薪資的教職工作，為民進黨在艱困選區披戰袍出征，他由衷佩服。

羅文嘉話鋒一轉，提到政府推動的反滲透法，他表示，近幾年來世界各國都是對中國採取堤防或反滲透的政策，台灣卻面對中國的最前線威脅；強調有具體的滲透行為，才會受到法律的約束，沒有要針對誰，希望達到社會共識。

民進黨立委候選人莊競程表示，羅文嘉在選戰最後階段，南下台中為他加油打氣，讓他很感動，對於這次選舉非常有信心，可以贏得勝選，選戰激烈，他仍維持一貫的步調，走遍北屯、北區大街小巷，握遍每1雙鄉親的手，傳達他的專業及抱負，來感動鄉親。

(中時 )