頭份市長羅雪珠實際體驗採果樂。〔謝明俊攝〕

頭份市長羅雪珠就職滿周年推銷頭份桶柑。〔謝明俊攝〕

曾貴光細心種出好桶柑，連續8年獲得國合會選購贈送外賓水果。〔謝明俊攝〕

頭份今年桶柑豐收，歡迎大家踴躍採購。〔謝明俊攝〕

頭份市桶柑產季開始。(謝明俊攝)

頭份市桶柑產季開始。(謝明俊攝)

苗栗縣頭份市的桶柑已開始進入產季，今年桶柑產量因天候良好盛產，品質非常好，頭份市長羅雪珠25日特別走訪流東里果農曾貴光的果園，除了親自體驗採果樂趣，並大力推銷頭份桶柑，曾貴光的桶柑向來是頭份市桶柑比賽的常勝軍，更成國合會連續8年指定購買贈送外國友人的優良水果。

頭份市公所表示，頭份市轄區內桶柑種植面積大約有70到80公頃，近年來在農政單位的推廣輔導及農民全心投入栽培下，透過優異的田間管理技術，生產出汁多、果肉細緻並香甜可口、高品質的桶柑，多年來廣獲消費者喜愛。

今年因為氣候關係，下半年雨水少，再加上果農的細心管理，依照生長的時節適當使用肥料，不隨意使用農藥，尤其是不合格的農藥更是排除在外，所以今年桶柑不但甜度高、品質更好。

頭份市長羅雪珠為了推銷頭份桶柑，利用25日就職滿周年，親自走訪流東里果農曾貴光的阿光果園，親自體驗採果的樂趣，羅雪珠走進果園，看見結實累累的桶柑，當場笑得合不攏嘴，接連剝了好幾顆桶柑試吃，讚不絕口。

羅雪珠為了推銷頭份桶柑，近日連續到頭份市各大公司行號拜訪，另外，市公所與頭份市農會每年也配合農民節活動，舉辦桶柑果品評鑑比賽，曾貴光的桶柑過去就是桶柑比賽的常勝軍，品質非常好，農曆春節將至，象徵大吉大利的柑橘更是應景的伴手禮，羅雪珠歡迎民眾多加選購頭份市的桶柑。

(中時 )