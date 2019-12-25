近幾年對房市多持空頭看法的戴德梁行董事總經理顏炳立，昨日一改過去看法，直言未來四年，房市是剛性需求，對未來改持樂觀看法。

顏炳立認為九月底「京華城」由鼎越開發以372億元得標，將規劃開發四大棟頂級辦公大樓園區，若以每坪130萬元保守估計，總銷金額上看700～800億元，至於明年房市展望，他直言2020年有機會是春暖花開的一年，但還不至於怒放、也不會爆量。

戴德梁行發布的商用不動產調查，今年以來至12月，土地交易量已經達到3,112億元，他認為，這是「環境形塑價格」，包括台商回流，美商也為分散中美貿易戰風險，美商企業也將在台設劇點，台北市是首選，未來商辦的需求大於供給，租金會創新高，房價也將改寫。

至於2020年房市走勢，顏炳立表示，只要今年全台建物買賣移轉棟數超過30萬棟，那「2020年房市應該會更好！」。

(中時電子報)